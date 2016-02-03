焦点：纽约联储总裁杜德利称近期金融形势收紧令人忧虑--MNI

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su

路透纽约2月3日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，自美国联邦储备委员会(美联储)上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。

他在接受MNI采访时还表示，全球经济前景趋于疲弱以及美元进一步走强，都可能对美国经济产生“明显影响”。

“我认为有一件事可以更加肯定，那就是金融形势明显比12月会议时偏紧，”杜德利所担任的纽约联储总裁一职，是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的永久投票委员。

“因此，如果到3月会议时金融形势仍然如此，在货币政策决策方面我们将不得不对此进行考虑，”他说。

美联储在12月会议上调高指标利率，为2006年以来首次，决策者并暗示，2016年可能最多升息四次。

但几无投资者和民间分析师认为，这将是利率的现实轨迹。而且美联储在上周举行的会议上承认，其升息后几周，全球市场走势震荡可能令升息前景蒙阴。

“委员会将继续密切关注全球经济和金融市场发展，并评估对就业市场和通胀的影响，以及经济前景风险是否平衡。”美国联邦公开市场委员会(FOMC)在会后声明中表示。

杜德利对MNI发表的评论，是最新一次美联储官员对金融状况吃紧担忧表示认同。自从美联储12月升息以来，全球股市已经在数周内大幅挫跌，尤其是企业的信贷成本上升。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)上周对路透表示，他特别关注优质公司债市场信用息差扩大的情况。

根据美银美林固定收益指数数据，美国投资级公司债对公债利差迅速扩大至2012年7月来最阔水平。这显示投资者持有这些债券时希望获得相对于公债的更高溢价，暗示企业借款成本上升。

美联储本周稍早公布自己的高级信贷人员季度调查显示，美国银行业者暗示，他们预计2016年将对企业和商业地产贷款略微收紧信贷标准。

杜德利周三的讲话略微提振美股。

美国公债价格下跌，收益率上升，之前民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国1月民间就业岗位增加20.5万个，表明经济成长减速尚未影响到美国就业市场。

杜德利在接受MNI专访时表示，尽管对全球形势及其对美国经济潜在影响的担忧加剧，但决策者并不准备就美国货币政策路径定调。

FOMC下次会议将在3月15日和16日召开。利率期货市场显示，届时再次加息的可能性非常小。(完)