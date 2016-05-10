“等待并观望”的货币政策立场是恰当的--芝加哥联储总裁（更新版）

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
(新增谈话细节)
路透伦敦5月9日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美国经济基本面稳健，今年经济增速应会回升至2.5%左右，但美联储当前“等待并观望”的货币政策立场是恰当的。
埃文斯还说，为了提振消费者物价上升至2%的美联储长期目标，并促使整体通胀预期从当前低位上升，他将乐见通胀率短暂超出目标一些。
“美国经济增长基本面虽持续良好，但仍有不确定性和风险。我认为，对货币政策继续采取‘等待并观望’的立场以确保经济成长是合适的。”他在伦敦一场会议中说。
这些风险包括疲弱的经济投资和通胀低迷。自2008年金融危机以来的多数时间内，美国核心通胀指标一直低于2%的美联储目标。
“我觉得，为了确保达成2%的目标，通胀率稍微超出一些是相当合理的。”他说。
美联储官员最近的暗示显示，今年还会升息两次。但金融市场仅仅预计还会升息一次，而且要到美国大选之后、直到12月才会升息。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
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