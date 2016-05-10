专访：明尼亚波利斯联储总裁称美国当前货币政策立场“大致正确”

路透明尼阿波利斯5月9日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一暗示，支持美联储主席叶伦提出的谨慎、耐心对待升息，称当前货币政策立场“大致正确”。

虽然6月“有可能”加息，但卡什卡利表示乐见利率暂时维持在低位，以继续推动已失业数月或数年的劳工重回劳动力大军。

“在我看来，我只看了原始数据，说明我们应保持宽松…，”卡什卡利在接受专访时表示。

卡什卡利称，美国经济今年可能增长2%左右。

他指出，目前还不确定通胀率近期回升是“实实在在的”还是源于暂时性因素。

卡什卡利表示，在有充分证据表明通胀率正在升向美联储2%目标之前，“我感觉可以让就业市场继续推动人们回归劳动力大军”。

同时，卡什卡利并未排除这种可能性，即薪资、失业率、就业参与率以及通胀前景在6月之前有足够改善，可以让美联储升息。

“有这种可能性，”他说，“我不想过早判断。”

卡什卡利经常公开批评美联储及其他监管机构对大银行的监管方式，称他们在预防将来出现救助情形方面做得并不够。

这是卡什卡利1月担任明尼亚波利斯联储总裁以来首次就货币政策发表具体评论，评论内容暗示他在利率政策方面全力支持叶伦。极有可能被共和党提名为总统候选人的特朗普(Donald Trump)曾表示，若当选总统，在叶伦任期到2018年初届满时很可能替换联储主席。

“我不会就任何总统候选人或他们的政策建议发表评论，我只想说主席叶伦的工作很了不起，不管下任总统是谁，都应该让她连任，”卡什卡利称。

卡什卡利表示，他并没有看到宣扬自己倾向于确定今年升息几次有何益处。

“如果我们预测了升息次数，之后却又改变，人们都会感到无法接受，”他称，并补充道这一决定“完全取决于经济表现如何”。

卡什卡利表示，美联储最多可以阐明自己的政策意图。

“我们最终将对这些数据做出反应，如果数据意外强劲，届时市场将不得不进行调整，”他指出。

美联储需要关注经济数据，而且对大选年的不确定性、及市场期望其采取的行动没有那么担心。

“总是存在不确定性...也有很多理由支持什么都不做，若真担心这些，你就会固步自封，害怕做任何事情，”他称，“我们需要关注经济，基于数据表现采取正确行动，而市场则会进行相应调整。”(完)