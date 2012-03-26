美联储今年不应再向经济注入更多资金--调查

路透华盛顿3月26日电---一项调查周一显示,美国企业经济师表示,美国联邦储备委员会(FED,美联储)的宽松货币政策已发挥作用,但不认为美联储应当向经济挹注更多资金.

全美商业经济协会(NABE)调查的经济专家中,恰逾60%认为美联储的两轮量化宽松措施是"成功的".

然而81%的受调经济师称,美联储今年不应再进行新一轮量化宽松或购债计画.

仅管多数商业经济师表示美联储应承诺在一段时间维持低利率,但只有6%认为联储应把主要联邦基金利率维持於异常低的水准直到2014年.

全美商业经济协会的最新报告调查的时间是从今年2月15日至3月6日.共查访259名企业经济师和其他在职场会用到经济学的人士.

不到半数受调者认为美联储为进一步推低长期利率而进行的卖短买长(扭转操作,twist operation)举措是成功的.该策略旨在透过卖出较短期债券、买入较长期债券,来压低利率.

多数的企业经济师赞许美联储设定2%长期通胀目标的决定.他们称,这"提升了货币政策的效果".(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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