美国金融：监管机构考虑放宽抵押贷款支持证券的管理规定--WSJ

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透7月24日 - 华尔街日报引述知情人士报导称，美国金融机构打算放宽一项关键规定，该规定要求银行在出售抵押贷款证券给投资者时，必需自己持有一定比例。
报导称，美联储和联邦存款保险公司等监管机构正在考虑放松对抵押贷款支持证券的管理，但尚未做出任何决定。
上述管理规定在2010年的多德弗兰克法案下生效，该法案强制银行持有所有无政府担保的抵押贷款支持证券的5%。
华尔街日报称，调整规定将代表银行和消费者保护团队的胜利，他们称这些严格规定约束了放贷，而且对加强金融体系的安全性几无益处。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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