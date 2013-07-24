美国金融：监管机构考虑放宽抵押贷款支持证券的管理规定--WSJ

路透7月24日 - 华尔街日报引述知情人士报导称，美国金融机构打算放宽一项关键规定，该规定要求银行在出售抵押贷款证券给投资者时，必需自己持有一定比例。

报导称，美联储和联邦存款保险公司等监管机构正在考虑放松对抵押贷款支持证券的管理，但尚未做出任何决定。

上述管理规定在2010年的多德弗兰克法案下生效，该法案强制银行持有所有无政府担保的抵押贷款支持证券的5%。