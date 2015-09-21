投资焦点：美联储推迟升息 利好并购或给市场带来活力

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Stoyan Nenov

路透伦敦9月18日 - 即便美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定推迟升息给金融市场带来诸多不确定性，但投资者押注这会让公司并购活动保持活跃。

据汤森路透数据，今年以来全球并购总额达到3.1万亿美元，较2007年同期的纪录水平仅低0.9%。央行提供低息资金，企业坐拥上万亿美元，加上经济环境良好，都起到一定作用。

尽管并购意愿未能阻挡周五股市大跌，但过一段时间可能证明更有活力。

“美联储推迟升息的决定整体上将利于并购，因会在更长时间保持较低借债成本，”德意志银行全球并购联席主席Tom Cooper称，其并称新兴市场尤其易受美国收紧货币政策冲击。

单是这周就有显眼交易，即便中国经济放缓和美国利率相关不确定性很高。

欧洲电信集团Altice (ATCA.AS)接洽美国第四大运营商Cablevision Systems CVC.N，想要达成一笔177亿美元的债务驱动型交易；百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)也接触了SABMillerSAB.L商讨并购事宜。

股市上市前景周五似乎也有进展；英国支付服务公司WorldpayIPO-WORLD.L称其计划通过在伦敦上市而非直接出售的方式融资约8.9亿英镑(14亿美元)。美联储的政策和近期市况被视为关键因素。

交易员和交易顾问称，今年公司信贷状况略微偏紧，因为美联储升息将结束多年来公司借款方面的实惠，这种预期持续升温。有人说，机会窗口越来越窄的担忧可能增加了交易热情。

“大家肯定都在涌向(融资)大门，”法国巴黎银行股权衍生品策略部门全球主管Edmund Shin表示。“公司融资成本将慢慢上升...公司财务人员会自问：我们还等什么？”

当然，融资成本并非推高交易乐观人气的唯一动力。

公司在后危机时代积攒了可观的现金储备，却又没有多少显而易见的投资渠道来产生可靠的股东回报。所以即便是在不提高债务、且面对牛市高估值的情况下，回购和交易的时机也已经成熟。

美国经济复苏已引发大量并购意愿，但矛盾的是，经济好转也被部分投资者视为负面因素，因为他们担心收紧货币政策将影响资产价格。今年迄今的美国跨国并购活动创下1980年开始记录相关数据以来的最高水准。

美银美林股市策略师表示，对投资者来说，欧洲股市仍有着良好的价值。同时瑞士宝盛集团股市策略研究主管Christoph Riniker说，企业关注并购交易，以利用2008年信贷危机之后累积的资金。

Cavendish Corporate Finance合伙人JonathanBuxton等部分人士，对美国升息的负面影响不以为意，因为升息能提振美国企业在海外使用美元的购买力。

但由于有意出手并购的企业，仍仰赖杠杆做为交易融资的一项要素，因此对想要购买公司股份的投资者与企业而言，未来的利率走向是一大关键。

“以大型并购计划来看，过去12个月的表现相当优异，”Sarlat Advisory主管Guillaume Sarlat表示。

“美联储的决定给了我们喘息空间。这将让这些极其出色的市场表现延续下去...为交易融资的窗口仍将敞开。”(完)