美联储官员称新任主席主要挑战将是维持政策宽松

路透10月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名高层官员周五表示，下任美联储主席的主要挑战，将是抵挡货币政策过早收紧的压力。

属于温和派的明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔指出，多数观察人士认为美联储的主要问题将是结束超宽松政策。他表示其实不然。

“我们真正的考验...将是如何能够维持高度宽松，即使周围有许多关切人士及观察家要求我们收回，”他指出。“美联储主席在这方面所展现的领导力将至为重要。”

美国总统奥巴马预料将在未来几周提名下任美联储主席人选，现任主席伯南克任期明年1月届满。一名白宫消息人士指出，美联储副主席叶伦是头号人选。

一些观察人士认为，不管由谁接任，新主席的功过成败将取决于是否能平顺退出超宽松政策。

对于美联储超宽松政策终将退场的一些忧虑，柯薛拉柯塔不以为然，他表示，货币政策如何正常化的问题，美联储内部已经彻底硑究过。

“我们对这件事很清楚。根据内部的研究，我们对于要如何顺利进行很有把握，”他在明尼苏达州布卢明顿市向演讲听众表示。

**拉克尔缩减QE立场不变**

虽然华府政治僵局引发的不确定性，为美联储9月维持宽松措施不变决定提供支撑，但部分官员对于需要缩减买债规模的立场并未改变。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，即使面临政府关门危机威胁，换成是他，他仍会在9月支持缩减买债。拉克尔在通胀问题上属于强硬派。

“如果你事先告诉我政府将关门两周，我还是会在9月支持缩减，”他在巴尔的摩一场演讲后向记者表示。

“美联储政策无法必然抵销财政政策不确定性、生产力增速下滑、或就业市场结构性变化的影响--这些都有一定的影响，”拉克尔称。他今年在美联储政策会议上没有投票权。

另一名温和派官员、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦向华盛顿邮报表示，他支持考虑推出更多措施，以维持利率于低档。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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