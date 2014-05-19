美联储理事会新成员加盟 将推动在长期内保持积极模式

路透华盛顿5月19日 - 两位美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事会新提名人预计将推动美联储在管理美国经济中扮演更多角色，研究更多长期工具来取代金融危机而衍生出的大量现行举措。

前以色列央行总裁费舍尔(Stanley Fischer)与前美国财政部官员布雷纳德(Lael Brainard)的到来，将为美联储主席叶伦的观点添加强有力支撑。叶伦认为要扭转迟滞的就业市场，就需要展延宽松的货币政策。

为解决房地产泡沫问题，费舍尔曾直接干预以色列抵押贷款市场，而布雷纳德曾力促欧盟各国政府要求欧洲央行在欧元区危机中采取更为激进的行动。

与这两位人士的前同事的访谈，以及回顾他们的公开言论和出版材料，也可以看出，他们都希望在目前举措终结以及膨胀的资产负债表缩减之后，美联储仍保持积极模式。

他们将如何影响美联储，对投资者而言是至关重要的问题。投资者在搜寻美联储将在何时将利率从零息水平上调的线索。

未来几个月，美联储可能不得不修改用于控制利率的工具，选择是出清还是持有资产负债表中的4万亿(兆)美元投资，并决定何时开始推高借款成本。在监管并塑造金融市场以防范再度出现系统危机中，美联储还需要对其希望参与的程度作出更长远决定。

被提名为美联储副主席的费舍尔，估计一上任就会践行他的理念，即央行为了预防未来危机，需要开发新的权力和工具。

“费舍尔能够带来一些极具价值的实践经验，由强大的分析框架提供指引，”前美联储研究主管David Stockton称。Stockton目前在彼得森国际经济研究所担任高级研究员。

Stockton表示，70岁的费舍尔认为，央行要想在其货币政策决策中整合有关金融稳定性的考量，“还有很多工作要做”；“正如他对危机和发达经济体的观察和思考，他注意到仍然存在严重的不足。”

如欲浏览美联储收紧政策时点图表，请点选：link.reuters.com/zah77v

在激进举措延续多长时间的问题上，美联储内部的分歧可能会加大。若干官员，包括美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔，都已经发出了警告，声称现有政策维持过久可能带来多重威胁。他们称，美联储应该回归更加传统、干预更少的做法。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周表示，他认为通胀正开始积聚动能，这使得保持宽松货币政策过久的风险升高。

费舍尔和布雷纳德都不太可能会支持任何令美联储陷入困境的提案。

据曾经密切合作的同事称，费舍尔对金融稳定性的担忧已经愈发牢固地扎根于他的想法，以至于他觉得央行应该时刻准备着干预市场--但这想法很可能会招致那些倾向不干预的决策者的反对。

在以色列时，费舍尔用了各种手段，将他所认为的房地产资产泡沫予以隔离及消除，其中包括针对整个抵押贷款市场，实施更严格的贷款成数规定。

相较之下，根据多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融改革法案，美联储的新权力及责任涉及对个别银行的监管，却不能对特定资产市场是否成长过快作出评判。

“央行必须成为建立宏观审慎监督体系的核心要素之一，”费舍尔去年秋天在国际货币基金组织(IMF)一场会议上表示。费舍尔在1990年代曾担任IMF第一副总裁，在应对亚洲金融危机方面扮演领导角色。

费舍尔认为，监管体系再也不能只专注于适用在个别金融机构的规范，而是“必须自问，除了会从个别银行发生的问题之外，有哪些金融体系内部互动关系有可能导致的问题。”

费舍尔及布雷纳德透过美联储一名发言人婉拒对本篇报导置评，理由是碍于他们的被提名人身份。美国参议院预料本周通过费舍尔的提名。目前还不清楚可能何时表决布雷纳德的提名。

**‘火箭炮’思维**

和出生于尚比亚的费舍尔一样，布雷纳德幼年也是在海外长大， 因为她的父亲担任外交官，在冷战末期派驻德国及波兰。她在华府任职的资历深厚，先后服务于柯林顿及奥巴马政府，其间几年也加入知名智库布鲁金斯学会。

现年52岁的布雷纳德已经作上美国财政部高层，担任财政部次长，主管国际事务，但她在货币政策的背景，没有费舍尔那么雄厚。

她在华府较主要的成就比较不像是理论经济学家，而是偏向全球化和国际机构的政治经济领域。

但在欧元区爆发危机面临瓦解威胁的时候，虽然布雷纳德当时在财政部任职，不过她表示对央行能够及应该做什么抱有信心。布雷纳德是奥巴马政府敦促欧洲采取更强力行动的领军人物。

在此期间与她共事的欧洲官员和美国政府官员称，她是一位强悍的官场斗士，一旦下定决心就很难动摇。有几次，布雷纳德在讨论热烈的会议上鼓励欧洲官员抛开现有规则，马上扩大欧洲央行的职责范围。

“这完全就是‘火箭炮’的想法，即动用央行资源来弭平一个或多个欧洲国家可能违约的担忧，”前比利时智库Bruegel主管、现为法国政府顾问的Jean Pisani-Ferry称，并在谈及时任美国财长盖特纳和布雷纳德时表示，“这基本上都是由他俩提出的”。

前同事指出，她在政府任职时曾参与一些斗争，例如争取增加美国对世界银行的援助，以及击退国务院干涉财政部监管对世界银行和国际货币基金组织资金的企图。

“如果她强烈地认为要怎么做，就会非常独断，”前国务院高官、现为季辛吉顾问公司(Kissinger Associates)副董事长的Robert Hormats称。

布雷纳德和费舍尔预计都将令美联储更加深入地讨论其决定将如何影响全球经济，并在海外积极为美国政策辩护。

费舍尔在以色列央行任职期间，正值以色列受到一场始于美国的危机冲击。在此期间，他证明了自己是一位既扎根于传统，又乐于摒弃传统的经济学家。

“他将采用任何可用工具，”前美联储副主席科恩称。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/蔡美珍/许娜；审校 张明钧)

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