美联储颁布新规 防范金融机构规模太大埋下隐患

路透华盛顿11月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三公布最终版本的规定，防止大型金融公司规模太大，以致他们的倒闭会动摇美国金融市场核心。

最终规定要求，若银行以及某些大型金融机构的并购会导致其负债超过所有金融公司合并负债总额的10%，则禁止该并购。

美联储周三称，最终规定与其5月提议的那个版本“非常相似”，但有些许改动。

比如，最终规定有一项豁免，即便企业达到规定设定的限制，仍准许其继续证券化活动。

最终规定还要求，如果一家公司达到了10%这项限制，将禁止其收购“商人银行监管”范围内的公司。

此外，规定还明确了如何正确计算金融业负债的更多细节。

规定将自2015年1月1日起生效。

周三的规定适用于银行业者，以及那些被金融稳定监管委员会(FSOC)认定为“系统重要性”的大型金融公司。FSOC是监察市场风险的联邦政府监管机构。

FSOC已经认定通用电气(GE.N)旗下GE Capital、美国国际集团(AIG.N)和美国保德信金融集团(PRU.N)为系统重要性机构，并提议认定美国大都会人寿保险公司(MET.N)也为系统重要性机构，不过该公司已聘请律师进行抗辩。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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