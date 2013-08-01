Fed接班人--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月1日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)「我认为ＱＥ（量化宽松货币政策）对实体经济的效果，并不如多数人以为的那么有效；而超低实质利率的环境是否会带动各项资产泡沫，也还是个问题。但奇怪的是，最近又有许多人重新强调ＱＥ的重要性。」

当市场听到这样的评论，应该会感到恐惧才对，因为这是从美国前财政部长桑默斯口中说出来的。日前《纽约时报》报导，桑默斯有可能是下任联准会（Ｆｅｄ）主席候选人、柏南克的接班人。此外，根据联准会七月十日公布的会议纪录，联邦公开市场操作委员会（ＦＯＭＣ）中，一半的委员希望在二○一三年底前结束ＱＥ；而市场一般预期，联准会要到一四年年中才会结束ＱＥ。因此，谁是下一任的联准会主席，将扮演关键角色。美国债市也因这篇报导而涌现卖压。

若「现在」市场认为，联准会下任主席将是桑默斯，那么就会开始对强硬派的联准会作出反应。事实上，现有迹象均显示，届时联准会的立场将大幅转向鹰派。桑默斯是欧巴马的重要经济顾问，一旦由他出掌联准会，柏南克将成跛鸭主席，说什么都不重要了。在联准会抱持较为紧缩态度的预期下，利率很可能上扬。

唯一一位能与桑默斯匹敌的，是现任副主席叶伦（Janet Yellen）；如果她当选，则柏南克在卸任前仍握有实质影响力，未来几年的政策可能都将维持。叶伦是柏南克的亲密战友，对通膨立场甚至比柏南克还鸽派。

欧巴马考虑更换联准会主席的唯一理由是，截至目前为止，ＱＥ的争议不断。由于美国经济对ＱＥ的反应似乎还算正面，因此这理由听起来可能令人惊讶，但这就是政治现实。此外，定期替换主席也属合理，让继任者有一个重新评估现状的机会，如果政策得宜就持续推行，若有问题，也可藉机调整。如果主席的位子千古不变，就不太有改变检讨的机会，因此，若要让「换手」有效，则由叶伦接班似乎没什么道理。

桑默斯似乎是最让欧巴马信任的人选。欧巴马希望其财政政策能获联准会支持，最近他表示，他将挑选出能考量中产阶级困境的联准会主席，并强调对抗通膨应摆到第二位。听见没？欧巴马要新主席把中产阶级的利益置于对抗通膨之上？他到底认为，过去六年来柏南克在做什么？柏南克将全球利率带到接近零的水准，降低中产阶级的房贷负担，并让通膨的恐惧四处蔓延。

我们可以说，保护中产阶级的利益听起来是个崇高的理想，但具体要怎么做又是另一回事。甚至也可以进一步争论，较高的利率将刺激投资──桑默斯就是这么认为，因为这让投资人更容易取得长期资本。

投资是创造就业机会唯一手段，欧巴马或许会让桑默斯藉由提高就业机会，给他自由提高利率的空间。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年)

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