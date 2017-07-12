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2017年7月12日 / 凌晨12点25分 / 2 天前

特朗普料让总统高级经济顾问柯恩接替叶伦任美联储主席--媒体

1 分钟阅读

2017年4月26日，美国白宫，国家经济委员会主任柯恩在简布会上谈税改。EUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿7月11日 - 美国政治新闻网站Politico周二援引四名知情消息人士报导，总统特朗普明年提名美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦连任第二个任期的可能性越来越小，白宫国家经济委员会主任柯恩是领先的继任人选。

Politico报导，白宫、财政部和国会山的消息人士称，如果柯恩愿意，他可能就会得到这个工作。

“如果柯恩愿意，那美联储主席的位子就是他的了，我认为他会愿意，”Politico援引共和党消息人士的话报导，称这位消息人士了解甄选过程。

据Politico，一位国会共和党高级助手表示，参议院几位共和党人可能对柯恩表达保留立场，但他或许会得到广泛的支持。

白宫发言人Natalie Strom在回应路透询问时称，“柯恩的精力集中在国家经济委员会的工作上。”

民主党人和前高盛总裁兼执行长柯恩并未在特朗普竞选期间出力，而且直到去年11月大选后才与特朗普认识的。

叶伦于2014年2月接替伯南克出任美联储主席，当时美国经济自2008年金融危机中的复苏脚步依然不稳。叶伦毫不讳言她把促进就业和薪资增长、以及美国家庭财富的全面回升作为优先任务。

叶伦周三将开始就美国经济状况，在国会作半年度证词陈述，为期两天。(完)

编译 李爽/徐文焰；审校 王颖/白云

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