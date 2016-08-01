美国纽约联储总裁称美国乃至全球生产率相当令人失望

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透印尼努沙杜瓦8月1日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，各国央行对提升美国及全球“令人失望的生产率”能做的不多。
“如果生产率升幅更高，经济的增速就会更快。但美国乃至全球的生产率表现相当令人失望，”杜德利在巴厘岛央行官员会议上告诉记者。
“央行对提升生产率能做的不多。政府行政部门和立法部门应该实施改革，使经济更有效率。”(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。