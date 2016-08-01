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国际财经 | 2016年 8月 1日 星期一 12:05 BJT

美国纽约联储总裁称美国乃至全球生产率相当令人失望

路透印尼努沙杜瓦8月1日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，各国央行对提升美国及全球“令人失望的生产率”能做的不多。

“如果生产率升幅更高，经济的增速就会更快。但美国乃至全球的生产率表现相当令人失望，”杜德利在巴厘岛央行官员会议上告诉记者。

“央行对提升生产率能做的不多。政府行政部门和立法部门应该实施改革，使经济更有效率。”(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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