美联储理事鲍威尔认为有余地放松银行业的部分监管规则

路透6月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周一称，美国银行业监管机构有余地放宽在2007-2009金融危机之后实施的一些全面限制规定，但对最大金融机构的核心监管规定仍需保留。

“我们还必须警惕可能发生的新风险，”鲍威尔在事先为奥地利萨尔兹堡全球研讨会准备的演讲稿中表示。该演讲是其上周在国会发表的证词的精简版，重申了一些主要观点。对于美国货币政策以及经济前景，鲍威尔未予置评。(完)