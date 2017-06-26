美联储理事鲍威尔认为有余地放松银行业的部分监管规则

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透6月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周一称，美国银行业监管机构有余地放宽在2007-2009金融危机之后实施的一些全面限制规定，但对最大金融机构的核心监管规定仍需保留。
“我们还必须警惕可能发生的新风险，”鲍威尔在事先为奥地利萨尔兹堡全球研讨会准备的演讲稿中表示。该演讲是其上周在国会发表的证词的精简版，重申了一些主要观点。对于美国货币政策以及经济前景，鲍威尔未予置评。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。