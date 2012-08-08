FED官员称美联储应不设上限购买债券刺激经济

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透华盛顿8月7日电---波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)应再度实施购债计划,无论需要实施的规模有多大期限有多长,以便帮助经济重新站稳脚跟.这表明,一些美国决策者支持采取积极行动来刺激疲弱的经济复苏.
罗森格伦在接受纽约时报和美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,美联储应该开始买入公债和抵押支持证券(MBS),一直持续到经济全面恢复力量为止.
"应该继续这麽做,直到有确凿证据显示收入增长,且失业率和经济目标保持一致,"罗森格伦接受纽约时报访问表示.
罗森格伦今年没有联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权,他被视为是最直言不讳的"鸽派"之一,他们倾向於积极行动来刺激经济成长,降低高失业率.
他所暗示的美联储不必设定购债上限,代表着在使用非常规措施方面的新思路.美联储在2008年12月下调指标利率至近零水准,让这项传统工具接近操作极限,之後美联储又采取了许多非常规措施.
罗森格伦称,美国经济增长速度不如政策制定者们原先预计的那样快,而且他预计今年下半年不会增强.
其他美联储官员则担心,进一步扩大本已膨胀的资产负债表,有可能会在经济加速增长时触发通胀.然而罗森格伦称,美联储前两轮大规模购债计划都没有造成通胀压力.
包括达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在内,其他一些人还对进一步购债对经济有多大帮助抱有疑问.然而,罗森格伦对此十分有信心,他认为这个方法会是卓有成效的.
"量化宽松可以在一些领域发挥作用,"他说,"一方面,它可以推高资产价格...另一方面,它也会影响房地产市场."
他说,美联储每次宣布量化宽松後都带来股市上涨,进而推升了消费.他还补充到,近来房地产市场有所改善,部分反映出美联储积极行动拉低较长期利率的效果.(完)
--编译 王翔琼/兰秀娟;审校 程琳
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