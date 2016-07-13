美国圣路易斯联储总裁坚持未来数年可能仅需升息一次的观点

路透圣路易斯7月12日 - 圣路易斯联储总裁布拉德周二表示，尽管美国6月就业增长强劲反弹，美国联邦储备委员会(美联储/FED)也应该不用急于升息，坚持其认为在未来数年美国可能仅需升息一次的观点。

布拉德称，预计未来几个月就业创造趋势将呈现放缓，而这是经济接近充分就业的正常发展，符合他对于美国陷于低成长率的看法。

“单月增加20万个就业岗位的情况可能不会再出现，”布拉德表示，“我预期就业增长速度将持续放缓，并认为这是此一商业循环周期的正常进展。”

布拉德最近改变了他的货币政策观点，称美国经济已经进入了一个低成长的阶段。布拉德称，美联储适合的目标利率也非常低，仅需升息一次，除非意外冲击推动经济向更好或更坏的方向发展。他在美联储的货币政策委员会具有投票权。

美联储官员将于本月稍晚进行会议，届时将评估一连串数据表现，包括6月非农就业岗位增加287,000个，显示美国正位于复苏的正轨。

外界认为美联储不大可能在该次会议上升息，美联储理事塔鲁洛等官员表示，他们不确信通胀率正在以令人满意的速度升向2%的目标。

根据他的新观点，布拉德认为美联储的利率前景无需改变，直至经济增长和通胀转为上行。

他在圣路易斯联储发表演说时称，政策利率在两年半的预估期间内将可能大体保持不变。他预计联邦基金利率的适宜水平为0.63%，较当前水准高约0.25个百分点。

决策者预计今年将再升息一次，但投资者已经对是否会升息产生怀疑。布拉德曾经鼓励以更快的速度升息，但他现在对美联储政策“正常化”必要性的认同感最低。

布拉德表示，与联储官员每个季度给出的预估相比，他的展望“更好地阐述了委员会的实际做法”。他称，自从暂停购债刺激计划以来，“委员会在18个月内仅升息一次”。(完)