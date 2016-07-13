美国圣路易斯联储总裁坚持未来数年可能仅需升息一次的观点

德国总理默克尔向企业界表示将为自由贸易而战
路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。
路透圣路易斯7月12日 - 圣路易斯联储总裁布拉德周二表示，尽管美国6月就业增长强劲反弹，美国联邦储备委员会(美联储/FED)也应该不用急于升息，坚持其认为在未来数年美国可能仅需升息一次的观点。
布拉德称，预计未来几个月就业创造趋势将呈现放缓，而这是经济接近充分就业的正常发展，符合他对于美国陷于低成长率的看法。
“单月增加20万个就业岗位的情况可能不会再出现，”布拉德表示，“我预期就业增长速度将持续放缓，并认为这是此一商业循环周期的正常进展。”
布拉德最近改变了他的货币政策观点，称美国经济已经进入了一个低成长的阶段。布拉德称，美联储适合的目标利率也非常低，仅需升息一次，除非意外冲击推动经济向更好或更坏的方向发展。他在美联储的货币政策委员会具有投票权。
美联储官员将于本月稍晚进行会议，届时将评估一连串数据表现，包括6月非农就业岗位增加287,000个，显示美国正位于复苏的正轨。
外界认为美联储不大可能在该次会议上升息，美联储理事塔鲁洛等官员表示，他们不确信通胀率正在以令人满意的速度升向2%的目标。
根据他的新观点，布拉德认为美联储的利率前景无需改变，直至经济增长和通胀转为上行。
他在圣路易斯联储发表演说时称，政策利率在两年半的预估期间内将可能大体保持不变。他预计联邦基金利率的适宜水平为0.63%，较当前水准高约0.25个百分点。
决策者预计今年将再升息一次，但投资者已经对是否会升息产生怀疑。布拉德曾经鼓励以更快的速度升息，但他现在对美联储政策“正常化”必要性的认同感最低。
布拉德表示，与联储官员每个季度给出的预估相比，他的展望“更好地阐述了委员会的实际做法”。他称，自从暂停购债刺激计划以来，“委员会在18个月内仅升息一次”。(完)
(编译 陈宗琦/王兴亚；审校 李婷仪/李春喜)
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