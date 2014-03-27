美联储官员评论中美两国经济风险

《路透晚报》--4月21日
企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
* 布拉德称存在过低利率维持太久的风险
* 认为美国利率在2016年回到正常水平
* 表示中国房地产市场情况令人担忧
路透香港3月27日 -美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，即使美联储退出宽松货币政策，美国经济也有可能形成泡沫。他并补充说决策者识别泡沫的能力已明显提高。
布拉德在香港举行的投资会议上还表示，虽然存在过低利率维持太久的风险，不过他认为美联储没有这么做。
“我不认为会很快产生泡沫，不过在未来几年我们试着移除宽松政策的期间里，不排除这种可能，因为这在2004到2006年间曾经出现过。”布拉德表示。
自2008年底以来，美联储一直将利率保持在近零水平。联储还推出了大规模资产购买刺激计划，外界广泛预计该政策将在今年稍晚终结。
上周美联储称，预计利率将在买债计划谢幕后，仍在“相当的时间内”维持在近零水准--美联储主席叶伦随后表示，这段时期可能在六个月上下。
市场将此作为美联储可能在一年左右时间后开始加息的信号，这要比预期时间更为提前。
**非常规政策有效**
布拉德说，美联储的非传统政策有效，不过他承认这些政策可能不是最好的，因此给全球市场带来不必要的波动。
他对路透电视表示，美联储只有在通胀上升时才会考虑加息。
他说，“美国的通胀率非常低。我预计通胀率将在2014年回到目标水平，但迄今这种情况还没有发生。”
布拉德重申，利率料在2016年回到“正常水准”，他认为正常水准是4%或者4.25%。
在回答一个会议提问时，他表示不支持美国通胀目标自2%调升至4%。
“我认为这不是一个好主意，”他说，“多数模型‘只是填上一个通胀目标，然后进行推算’，但我觉得这不是什么好方法。”
**中国房地产**
布拉德接受路透电视采访时称，中国的房地产市场已经到了“令人担心的”程度。
“那在我看来似乎是危险的，有必要退烧。中国当局十分清楚这一点，但将来如何演变令人关切。”
中国炽热的房地产市场自2013年末已经显现出降温迹象。(完)
(编译 王翔琼/王兴亚；审校 石冠兰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
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