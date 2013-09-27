美联储需以更好的方式向市场提供政策指引--联储高官

* 美联储理事史坦：9月不削减购债规模的决定“较为冒险”

* 鹰派官员拉克尔警告，美联储10月采取行动可能有点丢脸

* 柯薛拉柯塔：市场波动只能怪美联储自己

路透法兰克福/斯德哥尔摩/美国霍顿9月26日 - 美国联邦储备理事会三位高级官员周四表示，美联储的决议让金融市场对其削减购债规模一事感到迷惑。其中一位官员认为，央行应该将削减购债与失业率下降挂钩，另一位则呼吁全面修改策略。

美联储理事史坦表示，如果在9月17-18日的会议上采取行动，他会感到很安心，而维持每月购买规模在850亿美元的决定对他来说，是一个冒险的做法。

“但是，我们是在9月还是稍晚一些再开始行动，这本身并不是关键问题--对于我们的总购债规模来说，区别不大，”史坦在法兰克福一个货币政策会议上说。

“更为重要的是要尽一切努力让市场相信，这种艰难转变是尽可能以透明且可预见的方式实施的。在这方面，可以肯定地说，还有改进空间，”他在预先准备的讲稿中称。

美联储维持购债措施的决定令市场感到意外。美联储主席贝南克解释称，此决定是由于2013年下半年美国经济表现疲弱。

投资者目前聚焦于美联储10月和12月的会议，但部分分析师称，美联储可能等到2014年美国经济走稳后再缩减购债。

**挽回颜面**

但美联储最强硬的官员之一--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储上周未能采取缩减行动是在作茧自缚。几个月以来，他一直敦促美联储缩减购债。

“10月这样做(缩减购债)很难不丢脸，但我觉得我们也并不是不可以这样做，”他在斯德哥尔摩的银行业大会上称。“未来，我们想要进行可靠的沟通将难上加难，”他向记者表示。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，如果美联储每次会议上的购债决定“误导”市场大幅波动，那美联储只能怪自己。

“问题是(美联储)自己造成的，因为我们对于今后要做什么不够明确，”他说。

他呼吁美联储的决策者把注意力重新集中到降低失业率上面，一如前美联储总裁沃克尔在1979年时一心一意压低通胀那样。

他表示，联储应不惜一切代价降低失业率，不过不一定通过增加购债的方式。比如，联储可以降低银行业在美联储的超额准备金利率。

他认为，重要的并不是具体的“战术”，而是整体战略。

“(联邦公开市场)委员会在9月所做决定和其先前对外传达的所有信息完全相符，”柯薛拉柯塔在讲话后对记者说。但他认为沟通并不充分。

“我认为，我们把自己置于一种非常尴尬的境地，我们的任何行动(无论其经济后果为何)以及关于该行动的任何沟通(无论进行怎样的沟通)都在非常不当地影响人们对于未来政策路线的信念，”他说。“我们应改善沟通效果，表明我们将促使经济尽快复苏，只要通胀率接近于2%，或许可以暂时高于2%，但只要仍然接近2%就没有问题。”

柯薛拉柯塔是美联储立场最温和的成员之一，周四其重申，美联储应维持利率在近零水准，直至失业率降至5.5%，不过他对利率是否真正反映了就业市场状况表示怀疑。

美国8月失业率降至7.3%，但仍远高于历史正常水准。而且对这种下降也应谨慎看待，因为这是因为一些人退出了劳动力大军，并非完全由于新就业岗位的增长势头变强。

美国有数以百万计人口或者放弃找工作，或者被雇用时间短于其希望的水准，因美国2007-09年经济严重衰退后，就业市场依然不温不火。

史坦表示，要降低不确定性及随之而来的市场波动，一个办法就是把缩减购债与经济数据直接挂钩。史坦曾谈到美联储购债带来资产泡沫的风险。

“我个人更希望把未来的缩减刺激完全由就业市场指标决定，比如失业率或一段时期的累计就业增长，”史坦称。“例如，失业率每下降10个基点，就将每月资产购买规模缩减一定数量。”

这呼应了圣路易斯联储总裁布拉德今年稍早的建议，或许暗示美联储政策制定委员会中有更多的人支持采用这种方法。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。