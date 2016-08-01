美联储官员强调应谨慎对待升息 称美国经济仍面临风险

路透8月1日- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)副主席暨纽约联储总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。

虽然杜德利称现在就排除2016年底前升息的可能性还为时尚早。由于英国公投退欧带来未知后果、强势美元和推迟行动更为安全，升息造成负面冲击的可能性要大于正面冲击。

“这三大理由--有证据显示美国货币政策目前只是适度宽松，美国金融环境受到国外经济与金融市场动态的影响，风险管理考虑--目前都显示应该在提升美国短期利率问题上保持谨慎，”杜德利表示。他是美联储主席叶伦的亲密盟友，而且作为纽约联储总裁对美国货币政策有永久投票权。

这些评论暗示美联储倾向于按兵不动，可能一直到12月。评论中还提到了11月8日美国大选相关的不确定性。

杜德利赞同最近投资者预期美国未来收紧政策周期不那么激进，警告称越来越清楚的是，危机后的“阻力”可能会一直存在。

他在其他方面的语气比较温和，表示美国经济年底前的表现可能好于预期，金融环境缓和，或其他国际风险下降。

“出于这些原因，我认为排除今年进一步收紧政策为时过早，”他在预先准备的演讲中称。

但杜德利不愿意谈他预计美联储将升息几次，仅表示他预计美联储至少要比当前利率期货市场反映的情况要激进一些。利率期货市场走势显示，美联储在2017年底之前仅会升息一次。

虽然美联储在上周的政策声明中表现了一定的信心，但最新公布的数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，这给那些认为美联储不会很快收紧货币政策的人士壮了胆。

路透近来调查的分析师认为，12月政策会议是最有可能升息的时点。

杜德利称最新的GDP数据“疲软”，但仍预期未来18个月经济增速将反弹至约2%，并称他相信中期内通胀率将升至美联储2%的通胀目标。

他还说，日本和欧洲今年激进的货币宽松措施推高了美元，也令美联储坚信不能像去年12月预期的那样激进地升息。(完)