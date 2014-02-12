美联储官员呼吁出台新规 根治大到不能倒的银行风险

路透帕洛阿尔托2月11日 -美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，大到不能倒的银行是“我们金融体系面临的最关键问题”。他呼吁出台新法规应对该问题，包括终止美国联邦储备委员会(美联储/FED)的紧急贷款权力。

“在危机期间，直到今天，很多人仍认为政府向大型金融机构提供支持是避免金融体系运转失灵的必要措施，”拉克尔在准备向斯坦福经济政策研究所发表的讲话中表示。

但他指出，只要市场认为仍然可以获得那些后援，投资者就将继续愿意承担更大的风险，从而使得金融体系稳定性下降，而不是让其变得更加稳定。

拉克尔表示，尽管华尔街改革立法在防止新的救援方面取得了一些进展，但增加更多立法“很有用处”，包括修改破产法以限制豁免，以及改写目前阻止货币市场基金在紧张状况下暂停赎回的法规。

“因此，对有序的无助式解决方案做出可信承诺，可能要求消除政府提供特别救援的能力，”拉克尔表示，“这将意味着废除美联储剩余的紧急贷款权力。”

他说，美联储“最后贷款人”的角色，不能扩展到救援大型破产金融机构，即所谓的大到不能倒的机构。他指出，在危机期间，美联储最终充当了民间实体的后盾，否则这些实体就得不到所需的融资。(完)

(编译 朱晓军/张涛；审校 李爽)

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