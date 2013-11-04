美联储官员称不急于缩减购债 将取决于经济状况

2012年6月9日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿/旧金山11月4日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。

鲍威尔和布拉德没有具体指出，他们认为美联储何时将开始缩减刺激举措。这一问题是投资者最关心的。

鲍威尔称缩减购债的时机“有必要不加确定”，因为这要取决于经济复苏的力道。

但他们的言论凸显出联储主席伯南克一再作出的承诺，即联储不会按照一个设定的时间框架缩减刺激举措，而是根据经济形势发展而定。

“我们的合理举措是保持透明，并在适合缩减购债的时机逐步行动，或者甚至以当初增加宽松的步伐进行缩减，而且慢慢来，”鲍威尔在亚洲经济政策大会上表示。

美联储还应该“坚持我们的义务，当美国需求确实强劲时才开始行动，”，他称，“那就是我们的能力范围、责任和义务。”

美联储目前每月买入850亿美元的长期资产，推低长期借贷成本来提振投资和就业。上月，美联储维持了这一规模，表示需要更多经济强劲增长的证据才能缩减刺激措施。布拉德和鲍威尔均投票赞成，决议以9-1通过。

“在我看来，不必要匆忙行动，因为通胀率较低，”布拉德对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

布拉德称，在缩减购债规模之前，希望看到通胀率回升到决策者的2%目标。他指出，通胀率一直在向1%逼近。

布拉德表示，他认为政府停摆本身并不会对经济造成长期的伤害，不过他也承认政治争斗削弱了信心。但他指出，美联储不应坐等长期预算协议达成才采取政策行动。

“我认为我们不能真的坐等华盛顿的政治局面一片大好时再行动，因为他们显然可能会一直这么吵下去，”他说。

他还淡化了联储人事变动对决策带来的影响。美国总统奥巴马已经提名联储副主席叶伦在伯南克明年1月任期届满后接任主席。叶伦的提名必须得到参议院的确认。

“我认为委员会不会过于看重这种事情。这(决策)是一个持续不断的过程，制定政策的是一个委员会，而他们希望在正确的时间作出调整，”布拉德称。他还预期叶伦出任联储主席后将帮助维护政策的连贯性。

有人认为美国和其他发达经济体的宽松政策应对大规模的资本流动、汇率升值和资产价格上涨负责，鲍威尔的言论主要集中在驳斥这一说法上。

他说，虽然宽松的货币政策“可能加剧了资本流动和价格上涨压力”，也可能在某些新兴市场的金融失衡问题上推波助澜，但“其他因素的作用似乎更重要。”

他表示，其他的因素包括市场对于一些新兴经济体的增长将放缓的预期。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在悉尼对经济学家表示，他认为美联储不会无限期地实施购债计划或提高购债规模。

但即便坚定反对联储当前宽松政策的费希尔也表示，联储可能在相当长的时期内维持低利率。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。