美联储两高官称超宽松货币政策仍有必要

* 洛克哈特称美联储应该保持超宽松货币政策

* 洛克哈特认为，政府停摆对数据的影响将持续到12月

* 柯薛拉柯塔称，不要害怕更多货币刺激措施

路透蒙哥马利/圣保罗11月12日 -亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二表示，由于美国增长不温不火，且就业增长前景存在不确定性，所以美联储应该保持超宽松的货币政策。他们的表态支持了美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会在明年之前缩减购债规模的看法。

洛克哈特同时认为，上个月政府停摆对经济数据可靠性的影响可能持续到12月。这可能是美联储在12月17-18日的下次政策会议上不会采取政策行动的另一个理由，但他不排除有采取行动的可能。

“货币政策总体上应该维持超宽松状态一段时间，”他在阿拉巴马州蒙哥马利的经济论坛上表示，“即使经济正在增长，就业上也有改善，但近期温和的国内生产总值(GDP)增长是否足以维持就业增长势头，这方面还存在实质的担忧。”

美国经济在第三季加速成长，但主要是因为企业充实库存。不过由于消费者支出增长降至两年来最慢速度，企业增加库存也许并无必要，今年最后一季的经济活动前景黯淡。

华盛顿激烈的预算之争导致政府在上个月部分停运达16天，也打击了投资者和企业的信心。

柯薛拉柯塔甚至更加强有力地提出，有必要采取积极行动以刺激经济成长。

“在近期缩减(债券)购买规模将会拖累已经十分缓慢的经济复苏，延缓委员会目标的达成，”柯薛拉柯塔表示。

“以美联储2%的年通胀目标来看，通胀依然疲弱，或者说仍处在历史低位，因此没有理由担心货币刺激政策，”他说。

**柯薛拉柯塔再度呼吁促进充分就业**

柯薛拉柯塔认为，美联储应该加强而非缩减刺激经济的力度，方法之一是降低银行在美联储存放的超额准备金的利率。

他表示，美联储应该“竭尽全力”促使经济回到充分就业状态，重申了9月以来他至少在三次讲话中提到的观点。

洛克哈特属于政策中间派，通常被看作是高官们普遍意见的指示器。柯薛拉柯塔则是有名的政策温和派。

这两位官员今年在美联储的政策委员会上都没有投票权，但是参与讨论。柯薛拉柯塔明年将获投票权。

美国参议院金融委员会周四将就提名美联储副主席叶伦接任主席伯南克举行听证会。金融市场将紧密关注这一动态，寻找美联储未来政策的线索。

为了促进经济和就业更快增长，美联储目前每月购债850亿美元，同时承诺只要通胀率没有升逾2.5%之虞，就会维持接近零的低利率，直到失业率触及6.5%的门槛。10月的失业率为7.3%。

几乎没有分析师预计美联储将在12月会议上缩减刺激措施，但上周五强劲的就业报告显示这种可能性有所提升。

部分分析师认为，当美联储真正开始缩减购债规模时，为了抵消金融市场的任何负面反应，可能也将把失业率门槛降至6%。

和柯薛拉柯塔一样，洛克哈特指出通胀率仍远低于美联储的2%目标，称美联储青睐的物价压力指标--个人消费支出(PCE)物价指数过去三个月的平均年化升幅仅为1.2%。

“通胀率仍然太低。通胀率持续保持在低位，令人担忧经济增长出现停滞，”他称，但又表示担心通缩的破坏性影响还为时过早。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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