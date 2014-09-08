美联储官员警告称一味等候有延误升息时机的风险

路透佛罗里达州阿米莉亚岛9月6日 - 美国费城联储总裁普洛瑟周六继续敦促联储改变有关货币政策的措辞，以反映经济改善的状况，并为央行较预期提前升息铺路。普洛瑟是美联储7月政策会议上唯一持不同意见的决策者。

长期以来，普洛瑟以经常警告提示潜在通胀风险而闻名，他表示，他的不同意见代表了美联储决策委员会其他一些人的看法，这些人认为央行发表一成不变，提倡宽松政策的言论不符合美国经济走强的现状。

“我不是唯一一个不赞同这些言论的人，”普洛瑟说道。“我的不同意见代表了批评派的意见。”

本月美联储将再次举行政策会议，届时普洛瑟呼吁改变美联储前瞻指引的要求可能会得到满足。美联储主席叶伦在怀俄明州杰克森霍尔年度央行总裁会议上认可了普洛瑟等人秉持的观点，即美国经济可能比预期更强劲。

其他决策者也表示过，他们预计联储的政策立场很快将开始发生转变。

“我们必须承认这点，并让市场为利率或早于预期上调的事实做好准备，”普洛瑟在宾州一银行家组织在海边度假村举办的年会上称。

“我不是在建议利率有必要现在就调升，”普洛瑟说道，但他补充表示，“我们的首要任务是调整措辞，要让人觉得升息有可能比许多人预期的更早，也可能比当前我们的前瞻指引暗示的时机更早。”普洛瑟目前是联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的委员。

作为美联储政策辩论依据的经济数据依然好坏不一：比如，经济增长率已反弹，但周五公布的8月就业报告却让人失望，决策者因此认为美国劳力市场并没有完全恢复元气。

但普洛瑟称，分析师很难了解到劳动力市场的真实状况，美联储的利率决定过分倚重就业问题是危险做法。

“不管你是否认为就业市场已经全面复苏，我们朝实现充分就业和物价稳定的目标取得了很大进步，这点毋庸置疑，”他说。“我们已不再深陷于金融危机之中，就业市场也没有处在五年前遭遇过的困境中。”

“如果等到确定劳动力市场已经全面复苏之后再开始升息，货币政策就远远落后了，”他说。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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