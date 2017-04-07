旧金山联储总裁称美联储今年可开始缩减刺激措施

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透法兰克福4月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。
威廉姆斯称，这一缩表进程将会持续数年，并且将与上调利率同步进行，尽管持续时间将比升息更久。
“在资产负债表开始正常化进程中采取下一步骤是合理的，”威廉姆斯在法兰克福一次会议的间隙向记者表示。
“我自己的观点是，如果经济继续增长的话，接近今年年底的时候是采取下一步骤的恰当时点。”
威廉姆斯与美联储主席叶伦关系密切。他说，任何此类举措都将提前沟通，或将逐渐启动，而且可能要持续大约五年。
他还说，美联储的资产负债表需要较当前规模大幅削减，但未就希望达到的水平做出决定。
“我们可能最终将缩减至2万亿美元上下，结束再投资的进程将持续数年，”他说。
“我们考虑的年限...大约为五年。”
威廉姆斯明年将重新获得美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权，他重申了对美联储今年将再升息两次的预期，但补充称，如果通胀数据支持，有可能会再升息三次。
这将使今年升息次数达到四次。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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