两美联储官员称目前无需购买公债

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 布拉德与拉克尔称目前无需买债
* 埃文斯称采取行动或可加速复苏
* 各方言论表明1月24-25日政策会议前争论激烈
路透圣路易斯1月13日电---包括一名政策中间派在内的两位美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员周五称,美联储应暂停购买公债,因经济力道正在增强.
圣路易斯联储总裁布拉德对记者称:"近几周和近几个月的数据一直在比较强劲,所以我认为或许有充分理由暂时按兵不动."
"如果经济在2012年确实有明显恶化,那我认为到时候要重新考虑(量化宽松),但现在情况并非如此."外界认为布拉德在美联储的政策辩论中属於中间派.
周五美联储官员们又展开激辩,下次政策会议将於1月24日至25日召开.
美联储料将向外界公布更多有关未来利率预期方向的信息,并可能公布一个明确的通胀目标,但预计不会宣布新一轮资产购买计划.
美联储在2008年12月将隔拆利率调降至零,并买进2.3兆(万亿)美元的政府公债和抵押相关债券,以进一步努力刺激经济成长.
包括影响力很大的纽约联储总裁在内的数位美联储官员近几日暗示,可能需要考虑是否进一步买债,但布拉德的保留态度暗示还会出现争论.
尽管美国经济去年在接近年底时看似增强,但分析师认为2012年经济成长将再度疲软.
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔曾警告,进一步宽松将导致通胀升高,且不会有额外的经济成长.拉克尔是对扩大买债的必要性最为质疑的官员之一.
"鉴於我所见到的数据,我的立场仍和一两个月前一样,当时我曾说过,我并不认为采取进一步刺激措施的理由很充分,"他在一场演说後对记者表示.
拉克尔今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权;布拉德则不具投票权.
**关注通胀**
拉克尔在对金融业高管们的讲话中称,美国今年的通胀率将有可能徘徊在2%左右,不过价格可能升的更多.多数美联储官员希望能将通胀率控制在2%左右甚至更低,拉克尔希望能维持在1.5%.
拉克尔重申其对美国2012年经济增长率的预期,将介於2-2.5%间.他承认欧洲经济更进一步的恶化将严重冲击到美国经济前景.
此外芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称,若美联储积极采取行动,那麽美国经济有望在一两年将重返全面复苏.
他称,如果劳动力市场并没有很快出现明显改善,美联储应购买更多公债,并补充道抵押贷款债券将是一个非常不错的选项.
美国12月招聘人员的速度已经提升,失业率也降至近三年低点8.5%.(完)
--编译 程琳/戴素萍/孙茉莉;审校 张涛/吴云凌
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