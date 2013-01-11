美联储两位官员警告宽松货币政策可能刺激通胀

焦点：英国央行总裁卡尼呼吁退欧后的英国和欧盟相互承认银行业规定
路透伦敦4月7日 - 英国央行总裁卡尼周五呼吁，在英国退欧之后，英国和欧盟应就双方的银行银行业规定签署相互承认协议，以避免欧洲各地金融服务业受到冲击。
* 乔治认为美国经济增长率将高于2%,布拉德认为可能达到3.2%
* 乔治预期美国今年失业率将下降0.5个百分点
* 布拉德预计失业率到2014年年中将回落至6.5%
* 分析师认为乔治在2013年的立场将偏于强硬且与多数联储官员看法相左
路透麦迪逊/堪萨斯城1月10日 - 两名美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员周四针对联储的宽松货币政策表达不安情绪,预示联储主席贝南克今年可能要面对更多的反对意见.
堪萨斯联邦储备银行总裁乔治警告称,美联储接近零的利率政策在提振经济的同时,也可能刺激通胀.此番言论将她归入联储政策制定委员会的强硬派阵营.
"零利率持续时间过长或将大幅提升未来金融失衡的风险,并对以后实现2%的通胀目标造成牵制."她在有关政策的谈话中表示.
"货币政策若加剧金融失衡和不稳定局面,也能像改善失业一样很容易导致失业恶化."她指出.
乔治本月将对货币政策投票,这是其2011年10月就任堪萨斯城联储总裁以来的第一次.
"堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治最新讲话证实,2013年美国联邦公开市场委员会(FOMC)又出现一名强硬派异议者.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔正在传播强硬派的火种,"道明证券道的分析师Gennadiy Goldberg称.
去年在美联储决策委员会中,只有拉克尔一名持不同意见者.
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也对潜在通胀发出警告,不过他表示目前通胀仍低于美联储的目标2%.他今年在FOMC也有投票权.
"政策非常激进,让我有些紧张,担心宽松政策使用过度,"他表示.
美联储上月投票决定继续每月购买850亿美元的资产,以降低借款成本和激励招聘.该行称将继续实施该政策,直到就业市场明显改善.
美联储还承诺,倘若通胀率没有升逾2.5%的危险,就将维持近零利率水准不变直到失业率降至6.5%.
在联储官员思索何时减少或停止资产购买时,争论的焦点可能放在通胀前景上面.包括布拉德在内的部分官员表示,今年可能减少或结束资产购买行动.
**乔治悲观看待经济,布拉德则偏乐观**
关于经济前景,乔治也有不同观点,显然比她的同僚更加悲观.她预期2013年美国经济增长率仅会略高于2%,失业率则会再下降约0.5个百分点.
布拉德周四表示预计今明两年的经济增长率为3.2%,并认为失业率在明年年中前将降至6.5%--美联储需重新考虑是否继续低利率政策的门槛水平.美国12月失业率为7.8%.
乔治强调美联储继续以当前速度购买债券可能出现的风险,说明她不赞成联储长期维持当前政策.
"资产购买计划本身亦带有风险,而且不是没有成本的,"她说,"按目前的规模和增加速度,我相信这肯定会增加使(美联储)退出策略复杂化的风险."
自乔治成为政策制定者以来,美联储观察家们并未听到太多她的言论,但他们预计乔治将像其前任洪尼格一样持强硬立场,而她周四的言论没有令人失望.
尽管布拉德亦对通胀风险发出了警告,但听上去他更乐于暂时维持政策不变.
"虽然我们一直预计通胀率会升高,但迄今为止的确这尚未成为现实,"他说,"我认为,在货币政策上应继续积极行事,而且要意识到未来可能出现通胀问题,如有必要,我们应做好遏制通胀的准备."(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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