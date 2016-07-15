综述：两位美联储官员暗示不急于升息 即便经济已接近充分就业

路透旧金山7月14日 - 尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但美联储决策者似乎并不急于上调利率，周四又有两名美联储官员表达了这类看法。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对记者重申了他的立场，表示未来数年只需升息一次，除非某种意外冲击使经济好转或变得更差。

“英国退欧后，大家想观望一下，现在我也加入这样的看法，”布拉德说。“真的没有必要着急。”布拉德今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。

周四稍早，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在全球合作中心(Global Interdependence Center)举办的洛矶山经济峰会上说，在等待英国退欧的影响变得明朗之际，他希望“谨慎和耐心”对待未来的升息。

在上述二人发表言论之前，近几周其他几位美联储决策人士的发言似也准备在观望源自欧洲等地潜在不利因素发展之际，将暂时按兵不动。

英国6月23日在公投中作出了退出欧盟的决定，促使投资者纷纷涌向避险资产，并给世界经济增长前景蒙上了阴影。

而就在上月多数美联储官员曾暗示，他们预计今年至少升息两次。

美联储7月26-27日将举行会议，预计将维持短期政策利率目标不变。交易商认为，至少在明年6月之前，美联储不会调整当前处于0.25-0.5%水平的利率。

周四公布的失业金数据显示，就业市场在6月工作岗位猛增后出现进一步动能，另一份报告显示生产者物价录得今年最大涨幅。

然而，并不是每一位美联储官员都放弃了升息的念头。

堪萨斯城联储总裁乔治(Esther George)周四表示，她将关注全球投资者近期涌向资产避风港是否会对美国经济造成影响。但她暗示不会放弃本周早些时候提出的观点，即对于经济实力而言利率过低。

亚特兰大联储总裁洛克哈特也在周四表示美联储可能再度升息，如果数据乐观的话甚至或在今年升息两次。

达拉斯联储总裁柯普朗也重申其以“耐心、渐进”的方式升息的呼吁。

柯普朗周四对过长时期低利率引发曲解表达了担忧，并称努力使利率正常化“十分重要”。(完)