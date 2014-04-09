综述：美联储官员呼吁联储增强升息计划的透明度

资料图片：2012年11月30日，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在波士顿召开的金融问题会议上发表讲话。 REUTERS/Brian Snyder

* 强硬与温和派官员都呼吁政策有更大的透明度

* 美联储上个月放弃了十分具体的利率指引

路透明尼苏达州罗契斯特市/费城4月8日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位通常政策立场对立的高级官员周二表示，美联储需要进一步说明什么样的具体经济状况将促使其上调利率。

与此同时，第三位官员警告称，美联储应该确保在经济未做好准备之前，不撤回货币政策宽松立场。

在要求提高利率指引透明度的呼声出现几周前，美联储放弃维持低利率直到失业率降至6.5%以下这个十分具体的承诺，并转而表示，在结束大规模购债计划后的相当长一段时期内，利率仍将维持低位。购债计划或在今年稍晚时结束。

在上次政策会议后，美联储主席叶伦称“相当长的时期”可能意味着是“六个月”左右，这引发市场短暂动荡。

“我们最好从政策委员会的整体角度出发，来考虑条件要发生何种变化，才会促使我们从结束资产购买行动迈入升息环节，”明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对记者表示。

“除非我们作为一个整体就这些条件进行沟通，否则一场记者会、一次演讲或者回答参议员问题时的只言片语，都可能改变金融市场人士对我们政策意图的判断。”

柯薛拉柯塔上个月是唯一不赞成美联储政策决定的央行官员，这令他成为联储内部立场最为温和的成员。他在周二称，美联储应当考虑进一步降低政策利率目标，也可以调降银行超额准备金利率。

这些看法似乎并未得到联储理事会的支持。

**呼吁提高指引精确度**

美联储一名政策立场最为强硬的官员周二也呼吁改善利率指引。

美联储上个月称将观察广泛的经济指标来判断经济何时强劲到足以加息，此后部分投资者和分析师一直在积极研究“经济仪表盘”和复杂的数据“网”，以密切关注经济实际上可能有多接近健康状况。

“这是重要的一步，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟谈及美联储新利率指引时称。“我愿意看到我们...改善措辞，使人们能够更清楚我们到底在说些什么...这是项棘手的任务，但我觉得我们能够有所改进...(并且)更加明确。”

普洛瑟表示，首次加息时点“完全取决于数据”，美联储“距离过早撤回支持举措还很远”。首次加息时点很可能会落在明年。

此外，芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币基金组织(IMF)举办的小组讨论会上也表达了这方面的担忧，称“一大风险在于，我们过早地撤回宽松政策”。(完)

(编译/审校 侯向明/徐文焰/许娜/戴素萍)

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