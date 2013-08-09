美官员称联储官员对缩减购债规模看法一致

路透8月8日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示，如果经济数据继续改善，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将有可能在下月开始缩减庞大的购债规模。

费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的采访中，重申了其希望美联储开始削减购债规模的个人倾向。

本周芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托均暗示，他们对美联储开始在9月削减购债规模持开放态度。

费希尔在CNBC采访中称：“就好像你听到一首不同声部的合唱，大家其实唱的都是同一首歌。”

“你得到的信息其实是一样的，如果经济一如美联储决策者预期般发展，那么我认为美联储将会缩减购债。我们还是要看看经济数据，以及当前到9月我们下次开会之间能有进一步体会。”

但是费希尔表示，就算在买债计划结束之后，美联储仍将长时间维持利率于低档，提出了一个对于美联储而言越来越重要的主题，因其试图安抚市场对于其迅速缩减货币刺激的忧虑。

在美联储主席伯南克于年中首度提出终止买债计划的时间表后，公债收益率(殖利率)大幅窜升。费希尔称，在那之后，各金融市场已经消化了美联储终将终止该计划的事实，他预言当美联储真的开始行动时，市场波动性将会下滑。

伯南克的任期将于1月结束，副主席叶伦及前财长萨默斯被视为是接替伯南克的热门人选。

费希尔这次回避了接班问题，戏称最热门的人选该是近期饰演苹果创办人贾布斯的演员Ashton Kutcher；费希尔在先前的访为中曾对接班问题表示，他怀疑美国总统奥巴马在挑选美联储主席的问题上是否会有“性别考量”。

前美联储副主席费格森(Roger Ferguson)及科恩(Don Kohn)也曾被提及是角逐此一职位的人选。

费希尔重申，他认为美国企业有充裕的时间来利用低利率来改善财务体质，只要美国国会提出更为明确的财政及监管政策，这些企业如今“准备好启动”。(完)

(编译 孙茉莉/张明钧; 审校 张荻)

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