美联储在7月会议上或想法多行动少

* 预计美联储维持每月850亿美元的购债步伐

* 预计9月以后才可能削减购债规模

* 政策声明将在周三1800GMT出炉

路透7月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员本周可能激辩如何让金融市场为削减购债规模做好准备，但他们显然会观察更多的经济数据，然后才会削减刺激措施。

虽然这场争论不会对未来的政策变革造成太多影响，但官员们可能微调会后声明的措辞，为最早可能在9月就开始缩减购债规模打下基础。美联储将于周三1800GMT公布会后声明。

“他们可能暗示，如果经济形势继续改善，削减部分购债规模是可能的，”Eaton Vance的投资组合经理Eric Stein表示，并指出美联储主席伯南克已经在6月18-19日会议之后的记者会上提出了2014年中期结束购债的时间表。

伯南克讲话之后公债收益率(殖利率)大涨，伯南克和其他联储官员随即出访安抚市场，表示停止购债并不意味着对经济的支持也会消失。

他们在重新稳定利率预期方面收到一些成效。期货市场现在预期第一次升息的时间最快也要到2015年1月。先前的预期是2014年10月，比美联储多数决策者所认为的升息时间还要早。

由于交易商准备好一旦政策有收紧迹象便拉抬市场利率大幅上升，投资人将仔细解读美联储会后声明，以衡量经济复苏的速度是否紧密跟上美联储的预期，这是美联储今年稍晚是否将缩减购债的重要评估依据。

政府周三将公布的第二季国内生产总值(GDP)环比年率增幅料将下滑，但周五公布的7月失业率料将从6月的7.6%降至7.5%。

“美联储承认近期GDP成长疲弱的话，将被视为是立场温和，除非美联储称这种疲弱是暂时现象，”美银美林分析师Michael Hanson在研究报告称。“最强硬的讯息可能是，美联储认为就业市场前景有明显的持续性改善。”

在周二召开的两日会议上，联储官员将考虑调整对利率的前瞻指导，以及考虑在承诺对抗低通胀方面作出更有力的保证，这两个方向分别是明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔及圣路易斯联储总裁布拉德的强烈主张。

美联储在2008年12月下调隔夜利率至近零水准，并通过一系列旨在拉低较长期借贷成本的购债计划，将资产负债表规模提高了两倍多至3.53万亿(兆)美元。

只要通胀受控，美联储将维持隔夜利率在近零水准，直到失业率至少降至6.5%。

堪萨斯城联储总裁乔治等部分官员将持续主张削减购债规模宜早不宜迟。芝加哥联储总裁埃文斯等其他官员则可能认为，在缩减刺激政策之前需要参考更多数据。

最终多数分析师认为，尽管当前经济表现疲弱，但美联储仍将遵循伯南克提出的时间表。两周前伯南克对国会表示，6月以来的经济数据一直表现不一，要联储推迟削减公债购买的计划“还为时过早”。

上周有关伯南克继任者的一系列猜测，可能也会让那些意识到在现任领导下用以调整政策的所剩时间有限的决策者们感到压力。伯南克的任期将在明年1月结束，外界广泛预期届时他将卸任。

Eaton Vance的Stein认为，这一压力可能迫使委员会加快行动步伐。

Stein称，“我不认为新主席的到来会影响到”美联储的政策考量。同时他还表示，透过较快确定较为清晰的政策路径，美联储官员们可能实际上是在说，“让(伯南克)继任者的工作变得更轻松一些。”(完)

(编译 张涛/李婷仪/王翔琼/洪曦; 审校 艾茂林/蔡美珍)

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