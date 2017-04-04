美国费城联储总裁哈克加入缩表唱和行列 称今年或是适切时机

路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。

“或许今年底前或明年初是停止(到期资产)再投资的适切时机，但这一切都要取决于现在到那时的经济发展情况，”哈克在费城对记者表示。

在其谈话前，已至少有包括纽约联邦储备银行总裁杜德利在内的四位美联储官员发表类似的看法。杜德利周五称，可能今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早。

“我们不得不在(缩表)与联邦基金利率调整路径中进行平衡。随着我们停止再投资，这会去除一些宽松性。这两者是相关的，”哈克补充说，从而强化一种类似观点，即美联储在启动缩表进程时将暂停加息。

自2007-2009年经济衰退以来，美联储已将创纪录规模的资产纳入囊中，意在刺激投资、雇佣和经济增长。直到最近几周，联储官员才谈到他们预计何时将在资产到期时不再补充。

在此之前，路透及美联储调查的分析师都普遍预测，会在明年的某个时候启动该进程。此举料将推高市场收益率，因全球最大的美国公债持有方从市场回撤。

哈克称，不清楚美联储应当把投资组合规模缩减多少。但他支持今后“偏重公债”的组合，还补充说美联储可能不会把近2万亿美元的抵押支持证券(MBS)悉数卖出。(完)