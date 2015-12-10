调查：美联储12月16日升息机率为90% 随后升息路径料平缓

路透12月9日 - 路透调查显示，明年美国通胀前景温和，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周采取外界普遍预期的近10年来首次升息后，升息步伐将更为平缓。

美联储官员已经明确表示，他们对已经达成双重使命中的就业部分感到满意，未来升息步伐将取决于，确认料将上升的通胀确实在上升。

根据路透在12月4-9日对逾90位分析师进行的最新访查，美联储12月16日升息机率预期从70%升至90%。不过明年通胀预期一点都没增加。

“诚然，现在行动似乎更多是完成首次升息，让谈论焦点从首次升息转向此后料将缓慢的升息路径，而不再讨论当前经济状况需要收紧政策，”摩根士丹利分析师Ellen Zentner在一份报告中写道。

“为了确保通胀实际上在朝着美联储目标水平上升，以及经济增长仍处于正轨， 因此在一段时期内进行消化和观察是合理的。”

路透月度调查中，对核心个人消费支出(PCE)物价指数的预估中值半年来没有发生很大变化，目前预期2016年升幅介于1.5-1.7%。该指数是美联储密切关注的指标。

对同期核心PCE升幅的最高预估出现下降，特别是对2016年第一季的预估，最高预估已从2.5%降至1.8%。

最低预估也下降，特别是对明年第三季和第四季的预估，从稍早调查预期的1.4%分别降至0.9%和1.0%。

这强烈暗示，尽管分析师相信美联储将最终在12月16日决定升息，但他们不确定美联储将有充分证据，能够比甚至最温和情景更快速升息。

金融条件收紧程度，以及尤其是美元的升值幅度，也将决定美联储的后续升息步伐。

美联储17位决策者9月对利率路径的预估中值是，利率到2016年底为1.375%，到2017年底为2.625%。

最新路透调查预估中值显示政策路径更为温和，分析师预计联邦基金利率到2016年底在1.0-1.25%，到2017年底为2.25%，与近期调查结果类似。

**成长前景**

成长前景趋于温和是升息步伐将较为缓慢的另一个原因。明年美国经济料以每季环比年率增长2.4-2.5%的速度稳步扩张，与之前的调查相去无几。

部分受到严寒冬季天候以及今年年初美国西海岸港口罢工影响，近年来每年都开局不利，不过仍预期经济稳步成长。

没有受访分析师预期会很快出现衰退，尽管美国经济实际上正处于经济周期较为成熟的阶段，每周初请失业金人数与失业率的水平都相当低。

根据36份预估调查的中值，2016年衰退的机率仅为10%，最高的预估值也不到33%。

“根据收益率曲线的倾斜程度判断，未来12个月出现衰退的概率不到5%，”经济顾问公司Hugh Johnson Advisors的经营者Hugh Johnson表示。

“不过由于中国放缓，以及大宗商品价格下跌传递放缓效应，在一定程度上提高了衰退的可能性。鉴于全球经济事件的影响力，目前的复苏以异于常态的方式告终，其实是可以理解的。”(完)