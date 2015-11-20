相信市场在有预期下能够应对美国加息影响--曾俊华

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月20日 - 香港财政司司长曾俊华周五称，各方对美国加息已有准备，相信在有预期下能够应对加息带来影响。
刚完成二十国集团领导人峰会及罗马尼亚访问行程回港的曾俊华在机场向传媒表示，美联储的记录显示很多成员都觉得应该于12月会加息，各方对加息都等候了一段时间，亦有这个准备，相信市场在有预期的情况下能应对加息。
至于香港会否跟随加息以及加息会否影响楼市，曾俊华说，要视乎市场资金流动情况，楼市本身亦要看供应，未来几年香港房屋供应量会增加，加上加息及国际经济环境，相信对楼市以及整体经济都会有一定影响。
外界普遍预期美联储将在12月15-16日的会议上升息，这将是近十年来首次升息。据周三公布的会议记录，在美联储10月27-28的会议上，支持12月升息的气氛已经很浓。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，故美国利率走势对影响香港本地利率走向。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)