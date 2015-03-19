美联储9月首次加息的可能性最大--中金海外宏观

路透北京3月19日 - 中金海外宏观发布的报告称，美联储刚刚发布FOMC会议声明，耶伦随后举行了新闻发布会。可以说，这次会议声明中对加息前瞻指导的改变（删除“be patient”），及随后新闻发布会上耶伦的鸽派态度，完全符合市场预期。预计美联储9月首次加息的可能性最大。

以下为券商报告全文：

美联储刚刚发布FOMC会议声明，耶伦随后举行了新闻发布会。可以说，这次会议声明中对加息前瞻指导的改变（删除“be patient”），及随后新闻发布会上耶伦的鸽派态度，完全符合市场预期。不过这次会议也给市场带了的一大惊喜：在最新发布的预测数据中，FOMC委员对2015年底基准利率预测的中位值从此前的1.125%下降到了0.625%。即，目前大多数委员预计今年最多加息两次（至0.50~0.75%），而此前是四次（至1.00~1.25%）。

关于此次FOMC会议，我们此前最重要的判断是会后欧元/美元（及美元指数）的走势，目前来看这一判断是对的：会议声明发布后，欧元对美元迅速走高至1.09，涨幅超过3%；美元指数迅速回落至97.2，跌幅超过2%！ 往前看，短期内（3个月），预计欧元对美元汇率将继续反弹或至少维持在目前的低位；中长期看（3-12个月），基于欧美日货币政策差、增长差，预计欧元对美元将继续走弱，美元指数将继续趋势性走强。

我们仍旧判断9月首次加息的可能性最大。尽管不能排除6月加息的可能性，但我们仍旧认为9月加息是一个更合理的时间点：1）当前通胀无压力，美联储不急于加息。1月CPI同比增速跌至负0.1%，尽管核心CPI和核心PCE价格指数仍旧稳定，但至少短期内通胀大幅上行的可能性很低。

2）作为美联储实施货币政策的一贯原则，在作出任何重大政策改变之前，都会先与市场充分沟通，试探市场的反应。最好的一个例子是美联储退出QE3时的沟通策略：2013年5月，伯南克表示将在未来几个月削减资产购买规模，随后市场大幅下挫；之后市场普遍预期美联储将在9月开始QE减量。不过意外的是，2013年9月FOMC会议决定维持当前QE购买力度。最后在过了三个月以后，在市场充分预期之后，2013年12月美联储才宣布QE减量。

3）从FOMC最新的预测来看，2015年底基准利率中位值为0.625%（即0.50~0.75%），这对应着年内加息两次，9月和12月各一次的可能性最大。（完）

(整理 沈燕; 审校 杨淑祯)

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