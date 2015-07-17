香港《经济日报》：耶伦续提加息 怕市场不知惊

（7月17日社评）

美国储局主席耶伦重申今年内适宜加息，惟金融市场认为耶伦新意欠奉。的确耶伦对年内加息确非十拿九稳，她仍不厌其烦重弹老调，正是要避免市场对加息后知后觉，酿更大折腾。

就业似好非好 外围逆风难料美国储局主席耶伦重申今年内适宜加息，惟金融市场认为耶伦新意欠奉。的确耶伦对年内加息确非十拿九稳，她仍不厌其烦重弹老调，正是要避免市场对加息后知后觉，酿更大折腾。

耶伦前晚到国会作证，表明美国经济若如储局预期般，在今年下半年加快增长、失业率逐步回落，储局适宜今年内加息。惟市场认为耶伦一直未明言加息确实时间点，＂年内加息＂之说仅旧调重弹，金融市场反应相对平静，除美滙指数借势升上近三个月高位外，美股道指前晚几平收，被视作加息风向标的美国10年国债孳息，更不升反跌。

事实上，耶伦虽多番表示可能在今年内加息，但相信连耶伦本人，对到底何时能迈出加息第一步，仍心中无底。此因美国上月失业率跌至5.3%的7年低位，惟上月劳动参与率亦跌至62.6%的30多年新低，反映失业率低走或因不少美国人长期失业索性离开职场，美国就业市场能否持续实质改善，储局仍仅走着瞧。

事实上，耶伦虽多番表示可能在今年内加息，但相信连耶伦本人，对到底何时能迈出加息第一步，仍心中无底。此因美国上月失业率跌至5.3%的7年低位，惟上月劳动参与率亦跌至62.6%的三十多年新低，反映失业率低走或因不少美国人长期失业索性离开职场，美国就业市场能否持续实质改善，储局仍仅走着瞧。

且耶伦作证时虽对希腊债务危机，以至中国经济放缓看法相对乐观，惟希债乱局何时平息、中国政府能否煞住经济下滑，并防止A股调整酿更大金融经济动荡，会否连累美国经济与金融，打乱储局加息部署，耶伦现时只能静观其变。

虽然如此，耶伦仍不断苦口婆心，向外界表明今年内可能加息，她实有其盘算，就是宁愿让市场觉得她太过＂罗唆＂，亦不要对加息后知后觉、掉以轻心。

因对耶伦而言，储局自2008年起三度量宽，资产负债表由不足1万亿美元暴增至逾4万亿美元，货币政策由超宽松回归正常化的过程中，若储局能尽快迈出加息第一步，拖长时间缓步加息，让市场有更多时间逐步消化，总胜过在通胀埋身、经济趋热下才急加息，酿更大剧震。

同样关键的是，耶伦亦忧美国债市仍存明显泡沫、美股估值亦偏高，若市场对加息准备不足，到储局启步加息时才如梦初醒，恐触发金融市场大动荡。故耶伦三番四次表示年内或加息，正是警示金融市场莫对加息风险抛诸脑后，甚至在爆出问题后才事后孔明怪责储局。正因如此，到底储局会在9月、10月又或12月的议息会议宣布今年首次加息，耶伦仍将观望美国经济数据与外围环境，待条件更充分时才会出手。惟在储局正式加息前，耶伦势续扮演＂人肉录音机＂，一而再、再而三地向市场提示储局加息之日未必太远。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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