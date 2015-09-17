香港《经济日报》：储局莫凌迟全球 要加息请快手

（9月17日社评）

美国储局正进行一连两日议息会议，惟储局主席耶伦的加息准则前后反覆，徒添新兴国以至发达国折腾，令全球不耐烦。耶伦若认定今年内至少要加息一次，应爽快出手，莫再添乱。

加息预期空前混乱 全球皆受苦

今次储局议息成全球焦点，除因注视会否宣布9年来第一次加息，更因是次议息会议，被外界指为历来信息最混乱的一次，全球各主要金融机构、各国央行以至各大投行，皆对储局会否加息意见纷陈，令市场无所适从，徒添环球金融市场不安。

造成如此局面，底因是耶伦自去年初接任储局主席后，一直处理储局在2008年来三度量宽所遗留的问题，欲逐步建立迈向货币政策正常化的规则。惟储局自去年底结束买债、告别量宽后，对加息部署却暧昧含糊，尤其对通胀与就业等关键指标不断「搬龙门」，态度反覆令市场对储局加息预期更陷混乱。

事实上，储局主席一职不但掌管美国货币政策，实际上更左右环球各国财金政策，加息与否势掀动全球资金流窜以至金融市场博弈，耶伦对加息议而不决的态度，令发达国与新兴国，正饱受折腾。

如发达国阵营，欧洲与日本央行本想加码量宽，加力振兴依然疲乏的经济，却因美国储局拖泥带水，令环球资金流向难料，欧、日央行货币政策动弹不得，两央行正候美国加息，以顺理成章加码挺经济。

至于新兴国心底里虽不希望美国加息，加剧新兴市场走资，挫伤其经济金融。惟储局对加息一拖再拖，新兴国走资困局更难见尽头，俨如对新兴国经济与金融体系凌迟折磨。故部分新兴国如印尼、墨西哥等先后开腔，促储局不如尽早加息，引刀成一快，莫再让新兴市场续陷无止境的恐慌，且形势明朗亦有利新兴国顺势调整政策稳经济。

故耶伦若仍如之前放风般，深信今年内要加息，即就算今次不加，10月或12月的议息会议终要加，发达国以至新兴国始终难逃冲击，那耶伦不如今次就手起刀落，启动加息，并明言今年内不再加，反正今次就算加息顶多仅四分一厘，对全球实际冲击有限，却可为金融市场与各国央行扫清阴霾，并及早出招应对。

及早加息重建沟通 控市场预期

更关键的是，耶伦除要对加息果断，更须设法重建与市场的沟通，重新管控市场对储局利率变化的预期，此须向外界阐述更清晰的加息步伐与具体指标，让环球金融市场与各国央行知所行止，莫再模棱两可令市场又乱猜、蠢动，不断为全球金融与经济添烦添乱。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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