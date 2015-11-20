香港《经济日报》：美加息明朗化 步伐有缓没急

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（11月20日社评）
储局上月议息会议纪录显示成员有意下月加息，加息已几成定局，惟环球股市昨不跌反升，反映多次狼来了令加息消息充分消化，市场更认为在政经因素下，储局加息步伐有缓没急。
美国联储局昨晨公布的10月议息会议纪录显示，储局成员预计下月可能是加息的合适时机，因此决定改变过往会后声明的措辞，首次明确表明下次会议会决定是否加息，以为下月开启加息周期埋下伏綫。会议纪录亦指出，多数与会成员都认为，来自海外经济和金融市场的下行风险正在减少，故在会后声明中删除了海外情况可能遏制美国经济和通胀的说法。市场随即闻声而动，利率期货反映市场认为下月加息的可能性，由64%急升上72%。然而，此次储局加息的讯号，不但未像过去般令环球股市受压，相反，环球股市更上扬，港股恒指亦跟外围升逾300点。
环球股市闻加息而不跌反升，底因应有二。其一，储局已几番加息狼来了，10月的会后声明更如上述般大出口术，令市场历经数次预演，已将加息的消息差不多完全消化，且落实加息更将去除久悬市场的不明朗因素，故反利股市。其二，会议纪录亦释出讯号，示意未来加息幅度可能很小、速度较慢，减少市场对加息步伐的忧虑。惟市场亦早已预期，即使储局下月迈开加息步伐，明年亦加不了多少。
此因储局受制于政经两方面因素。经济方面，虽说美国失业率已降至5%的充分就业水平，惟劳动参与率仍处62.4%的历史低位，换言之劳动市场在光明背后不无隐忧。何况，虽然前天公布的10月美国核心消费者物价指数，按年升至1.9%，但储局更重视的核心消费者支出物价指数（PCE），最新的9月数据仅按年升1.3%，与储局的通胀目标2%仍有一段距离，故储局并无急步加息的需要。
政治方面，虽说储局是独立的央行，自行作利率决定，惟现实是政治压力难免，明年底是美国总统大选，可以预期储局会承受一定的政治施压，不要快步加息，以免伤及经济从而打击总统奥巴马所属的民主党选情。
在政经掣肘下，除非通胀出乎意料急扬，市场相信储局明年可能只加息一、两次，对美股压力有限；市场的关注更可能转向欧央行将进一步放宽货币政策、日央在衰退压力下，虽不愿亦终将加码量宽，市场资金只会更泛滥。故短期内，美息将升不会遏抑环球股市，市场更可能以环球流动性更充裕为由而上扬。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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