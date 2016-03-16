香港《经济日报》：储局鹰鸽角力 加息时机启示

（3月16日社评）

美国储局议息会议明晨有结果，会后按兵不动应无悬念，惟会后声明偏鸽，还是偏鹰以试市场水温，则反映储局成员在数据不俗但经济前景不明朗下，局内鹰派与鸽派的角力结果。

储局正举行一连两天议息会议，结果将在明晨二时公布，利率期货显示今次加息机会仅约4%，意味会后按兵不动应无悬念。惟此并不代表今次议息无甚看点，因会后声明会否有微妙变化，值得关注。

在今次议息会议前，被誉为＂储局綫人＂的资深记者已事先放风指，储局对4月或6月再加息持开放态度，此显然是为加息试水温。而今次议息会后声明，会续保持鸽派风格维稳？又或较偏鹰派，以正式测试市场反应，为加息铺垫？要如何取态，势惹储局鹰鸽两派激烈角力。就如储局最关注的就业问题，上月美国失业率续处4.9%的8年低位，非农新增就业职位更达24.2万份，远胜市场预期的19.5万份，正好为储局鹰派提供口实，认为美国就业续向好，有条件再加息。

然而，美国就业市场是否仍会一帆风顺，变数不少。就如作为领先指标的美国ISM制造业指数，仍未摆脱收缩状态，且上月雇员平均时薪，更按月倒退0.1%，反映美国就业市场前景仍阴霾未散，能否承受加息，难以逆料。

至于储局亦极重视的物价走势，今年1月扣除食品及能源价格的核心CPI，已升至2.2%，而被储局视为关键物价指标的核心个人消费支出（PCE），亦已达1.7%，逐步接近储局定出2%目标，鹰派势以通胀趋升反扑。

惟美国通胀前景并非没有变数，尤其在环球续陷通缩忧虑之际，美国通胀会否续逆市趋升，实难预料；且美国国内薪金增长趋缓、甚至倒退，那通胀前景亦未必如鹰派所指般势续向上，为鸽派提供缓加息理据。

储局鹰鸽角力结果如何，故惹关注，同样关键是市场将如何解读。若市场不接受在4月或6月加息，并藉金融市场动荡向储局表达对加息的强烈忧虑与不满，储局上半年加息的可能性亦势减。

若市场对储局一旦偏鹰反应相对平静，较愿接受短期内再度加息的现实，储局在稍后的两次议息会议，尤其6月再加息的机会就不低。故投资者既要注视今次会后声明会否偏鹰，以及市场反应如何，以更准确判断储局加息时机。（完）