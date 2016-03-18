香港《经济日报》：储局缓加息 给环球喘息空间

（3月18日社评）

储局议息会议鸽派当道，对今年加息预测由四次腰斩至两次，此因美国经济前景较原预期差。惟储局愿面对现实，放慢加息步伐，至少可给予新兴市场、滙市与商品市场的喘息机会。

储局议息会议昨晨公布，一如预期按兵不动，市场焦点放在储局内的鹰鸽角力，最终由鸽派占优。因储局将今年加息的预测，由去年底的4次，减至目前的两次，利率期货更显示，市场估计储局今年最终只会加息一次。虽然市场对储局大耍鸽派反应正面，惟储局暂缓加息，却未必全是好消息。储局要打倒昨日的我，皆因美国经济形势未如此前所料般乐观。如储局今次便将今年经济增长预测，由去年底估计的2.4%，降至2.2%，明年经济增长更再降至2.1%，显经济动力不足。

加上美国通胀亦未如预期上扬，今年个人消费支出（PCE）或仅增1.2%，而非去年底估计的1.6%，反映在环球通缩阴霾下，美国亦难独善其身。美国经济动力比预期弱、通胀亦没预期严重，储局亦不得不＂认低威＂。惟储局愿面对现实，客观上减轻了国际社会对储局会冒进加息的忧虑，则有利挪腾环球经济金融喘息空间，此至少有三方面。

其一，纾新兴市场走资潮。国基组织（IMF）近年一再苦口婆心，规劝储局慎推加息，以免掀环球走资潮，令新兴市场首当其冲，如去年底储局加息后，新兴市场在今年初便掀剧震。现时储局放慢加息步伐，有助纾缓走资潮，助新兴市场喘息疗伤，稳住经济金融。

其二，防环球滙市货币战。外界曾忧储局急加息，促美元狂飈，惹环球滙市动荡，部分国家或趁乱打货币战。惟储局加息放慢，有助促美元趋稳，对环球滙市有定海神针作用，若滙市稳定，环球货币战硝烟味亦将大减。

其三，避免环球商品爆煲。美元强势引发环球商品价格暴泻，除严重拖累依赖出口商品资源的新兴国经济，与商品相关的金融产品更隐隐欲爆，连累发达国金融稳健。储局缓加息稳住美元，环球商品市场亦有望回稳，为新兴国与发达国金融经济减压。

环球经济纵因储局暂缓加息而松了一口气，但此仅治标不治本，皆因环球经济欠缺动力的根本问题，仍未见化解良方，亦非靠储局暂缓加息就能解决。在找到对策之前，环球摆脱经济低迷困局仍未有期。（完）