香港《经济日报》：储局下月加息？狼来了游戏难完

（5月5日社评）

有美国储局官员指不排除6月加息，触发环球金融波动。储局6月加息机会实不高，但忧市场对加息准备不足，故不时警惕。储局近年多次狼来了，公信力日减，令其加息更难。

环球金融市场昨波动，美滙指数自低位反弹，环球股市包括港股则受压，主因有两名储局官员指，市场不应排除6月加息的可能。惟有关言论未必代表下月加息机会大增，而是要出口术警示市场。

其实有关言论反映一深层矛盾，就是环球央行包括储局，近年公信力低落，难再一言而为天下法。其底因是在全球化年代，央行实施货币政策的顾虑愈来愈多，尤其不少涉难以逆料的别国变数，令各国央行难走在市场之先，反被市场牵着鼻子走。

个中显例是储局。若单看美国自身，实不乏加息理据，无论是失业率低企在约5%水平、非农新增职位持续向好，以至3月核心个人消费支出价格（PCE）按年升1.6%，接近储局2%的目标，储局若要加息，大可爽快出手。

惟现实上，储局对加息却日显拖拉，如局内不时放风指加息将至，结果每每都有拖无欠。此应因环球确地雷密布，如年初忧中国经济硬着陆、其后又要注视商品价格急泻、近期则要留意日圆急飈对日本以至环球的冲击。无论是储局内鸽派或鹰派，议息时都不愿冒进加息，以免「行差踏错」。

正因如此，储局官员只能不时靠出口术，提醒市场莫太轻视加息，以免一旦迫不得已要加息时，因市场准备不足，徒添环球金融剧震，届时储局又再成众矢之的，令其威望受更大挫损。然而，储局官员不断说可能加息，行动上却拖得就拖，亦令储局公信力不断削弱，如储局曾指今年拟加息两次，惟市场料加一次亦非十拿九稳。

至于储局下月会否加息？观乎近期储局不时为不加息找藉口，下月实有更大藉口不加息，就是储局在6月14至15日议息会议后，英国将在23日举行脱欧公投。现时留欧、脱欧支持者势均力敌，英国一旦脱欧，对环球经济金融冲击实难估量，储局会否冒此重大风险，在脱欧公投前加息，恐已不说自明。

在此格局下，储局官员就加息的「温馨提示」应续有来，但仍难改今年加息一次起、两次已甚难的温和步伐。惟加息狼来了没完没了，环球金融市场折腾恐却少不了。