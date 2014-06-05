美国经济全面反弹 所有地区均有温和至适度成长--联储褐皮书

路透华盛顿6月4日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。

褐皮书称，12个联储地区的经济均温和至适度成长，较4月褐皮书中的措辞更为正面，当时联储称，部分地区的经济仍未摆脱严冬的桎梏。

褐皮书中增加了更多联储官员普遍认为是反映美国经济正在好转的力证。本月的褐皮书是纽约联储根据截至5月23日收集的信息整理编写的。

“总体而言，这是一份对美国经济表现相当乐观的评估，进一步证实经济成长持续加快，”为这份褐皮书撰写一项分析的道明证券(TD Securities)美国研究与政策副主管Millan Mulraine说。

除了楼市力道报告好坏参半等少数明显例外，褐皮书指出经济广泛增长。

褐皮书称，“所有地区的消费者支出都有不同程度的增长。制造业活动普遍扩张...波士顿、纽约、亚特兰大和堪萨斯城联储地区的制造业成长强劲。”

银行放贷增加；船运企业称，船货付运量增加，里奇蒙和亚特兰大联储地区的港口业务量“强劲增长”。

就业市场状况也“总体改善”，堪萨斯城联储地区报告，目前企业招聘时出现争抢人才的局面。克利夫兰和芝加哥联储地区指出，对临时工的需求增长；亚特兰大联储称，临时工作岗位转永久性岗位的数量增加。

薪资压力仍然“偏低”，正如很多联储官员认为的那样，这可能表明劳动力要有成长的空间，才能形成薪资压力。

褐皮书指出，通胀“据称受控，多数联储地区报告，投入和制成品价格基本持稳。”

褐皮书发现的情况将成为美联储官员在6月17-18日政策会议上考虑的部分因素。

继第一季经济萎缩后，经济成长预计将在今年剩余时间回升。美联储官员已将第一季经济的疲弱表现归结于许多地区出现恶劣天气，而褐皮书为此观点增添了证据。

随着冰雪融化，消费者开始购置车辆，同时由于许多地区的商家纷纷抢购空置办公楼，建筑工人也准备开建新办公楼。

“自上份报告公布以来，商业地产市场大多表现得更为强劲，”其中11个地区的空置率持稳或改善，达拉斯地区的报告更称当地办公楼市场“坚挺”。

美联储官员普遍承认经济稳步增长，但尚未出现他们所期望的就业增加或物价稳步上涨。(完)

(编译 郑茵/王兴亚/许娜；审校 白云)

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