焦点：美联储利率决议即将出炉 华尔街分析师看法仍莫衷一是

图为纽交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿/纽约9月16日 - 华尔街顶尖分析师处在陌生的境况：正当美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否进行多年来的首次升息时，分析师们却对会议结果如何仍有严重分歧。

一些美联储的观察人士认为这要怪美联储表现出异乎寻常的高深莫测，并对外释放混乱讯息。美联储是真的“取决于数据”，还是受近来中国引发的市场动荡左右而举棋不定？作为全球最强有力的央行，美联储将在周四宣布利率决议。

“我和同事开玩笑说，如果我周四预测错了，周五还有工作吗？”，花旗集团的William Lee表示。他并称，就算他预测失准，也不会被减薪。

花旗集团认为美联储将会升息，Lee表示，投资人阅读银行的研究报告，以此对自己的仓位进行“压力测试”；基于这样的理由，即使他押对美联储将升息，但原因却是错的，“我会感到尴尬”。而如果美联储没有升息，他会仔细研究到底错在什么地方。

摩根大通、法国兴业银行以及美银美林都预期本周美联储将会升息。高盛、摩根士丹利、Jefferies等投行则认为不太可能升息--这一看法在最近几天似乎得到更多投资人的认同。

最新路透调查显示，受访的80位分析师中有45位预期美联储将按兵不动，而上周五进行的调查显示，预期联储会升息的分析师占据微弱多数。

**用资金做赌注**

分析师做预测赌的是他们的声誉，投资者和基金经理则是在拿他们或者客户的资金做赌注。

“记者和分析师具有优势--若报导内容变了，大不了重写，”Merk Investments首席投资长Axel Merk说道。“而我们作为买方就不行了，我们都是有记录可查的，逃避不了。”

具有良好战绩的基金通常会吸引到更多客户，从而带来更多佣金收入和更高获利，而只要有几次失败押注就会促使投资者抽离资金另投别家。Merk不愿意说明他对本周行情的押注。

周三的金融市场显示，市场仍押注10月或12月升息，而非本周。

美联储鸽派与鹰派对比图表：link.reuters.com/huf74w

美联储、市场及经济图表：here

基于隔夜利率交换(OIS)走势，交易商认为美联储本周结束近零利率政策的机率为29%，12月升息的机率为83%。

甚至一些在相同机构任职的经济分析师似乎也不能达成一致意见。

德意志银行分析师胡珀(Peter Hooper)和他的几位同事周一发布了一份长达11页的报告，题为“美联储为何应该升息”。然而，德银首席美国分析师Joseph LaVorgna并未在报告上署名，并在上周调整该行的官方观点，认为不会在9月升息。

数年来，全球投资者依赖华尔街分析师以探寻有关美联储想法和意图的指引。华尔街分析师中有很多人曾担任美联储经济学家，如花旗的William Lee。

现在，甚至一些前内部人士也抱怨读懂美联储很难，尽管联储反复保证它的任何行动都会有明确事先信号。

美联储主席叶伦前顾问Andrew Levin发表文章称，美联储的政策“变得如此晦涩不明”，分析师对于未来的政策只能靠猜测，这表明不确定性升高，正减损央行多年来在提高透明度上所做的努力。

Levin还表示，升息可能犯下“严重的政策错误”。

事实上，许多华尔街人士不再为美联储将做的决议所困，反倒将讨论重点转移至美联储该做什么。

“我们预计本周将会升息，但正反意见将难分轩轾，”摩根大通的Michael Feroli称。“我们有更多理由认为这是正确的事。”

反观高盛的Jan Hatzius则预计美国将在今年稍晚升息，但表示美联储甚至应该再等等，因通胀低落且近期债市借款成本上升。

除了华尔街以外，一些美国企业高管对于周四会议则更轻松以对。对Kaman Corp (KAMN.N)执行长Neal J. Keating来说，对于本周升息最好的论点就是，让这事儿赶快了结吧。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉/王兴亚/王丽鑫；审校 郑茵/白云/龚芳)

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