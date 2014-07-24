分析：经济学家担心薪资上涨可能让美联储猝不及防

路透华盛顿7月23日 - 近期一系列对企业的调查显示，上调薪酬的公司越来越多。薪资增速可能超过了美国决策者的设想。

其中一项备受关注的薪资增长指标--全美独立企业联盟(NFIB)薪资指数触及七年高位。该指数去年末以来开始上行，这一指数出现反转，历史上通常随之而来的就是九个月后薪资上涨。

这以及就业市场紧俏的情况，使得一些经济学家担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能漏掉了薪资增速加快的信号，最终导致通胀问题。

“美联储决策的最大威胁是已有六年时间不必应对薪资问题，当重新回到更为常态的充分就业经济中，却不能理解薪资将发生什么样的变化了，”Naroff Economic Advisers首席分析师Joel Naroff表示。

“一旦发生溃坝，就会泄洪，薪资不一定会缓慢上涨。”

美联储主席叶伦上周对国会表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等数据显示，金融危机的影响“已完全消退”。

她称，“尽管薪资增长是就业市场好转的一个迹象，但还没有达到薪资增速可能推高通胀的地步。”

但一些经济学家表示怀疑。

全美独立企业联盟(NFIB)薪资指数与政府就业成本指数密切关联，后者是薪资增长的一个广义指标，也是叶伦青睐的一个指标。

这些经济学家预计，就业成本指数将开始走高，部分原因是由于失业率与一项就业市场萧条程度广义指标之间的缺口缩小，后者包括希望工作但却已放弃求职的人和由于找不到全职而选择兼职的人。

美国失业率接近六年最低水平，为6.1%，而所谓的U-6失业率指标为12.1%。两者均从10%和17.2%的峰值回落。

**熟练技能为薪资添筹码**

虽然平均时薪的增幅相当温和，但在金融服务、矿业、资讯业以及贸易、运输及公用事业等板块，奖金薪酬的上涨速度正在加快。

美联储最新褐皮书指出，大多数地区薪资压力仍温和，但在建筑及能源等行业，薪资上涨压力却在增加，这些领域的雇主难以找到合适的员工。褐皮书并表示，美国部分地区的最低薪资增加，也给薪资构成压力。

去年平均时薪增幅仅有2%，但从事制造及非管理层工作的员工，其包括加班费在内的整体薪资增幅为4.6%。

更让人意外的是，这项整体指标在过去三个月以6.2%的环比年率成长。一些分析师认为这个指标是评估薪资成长的较佳依据。

“劳动力市场已经收紧许多，薪资压力紧绷的程度可能超乎美联储所设想，”RBC Capital Markets高级美国分析师Jacob Oubina说。

全美独立企业联盟(NFIB)的数据也成为其他调查结果的又一佐证。这些调查显示薪资开始增加了。

NFIB本周报告称，至7月为止的三个月，该联盟有43%会员称调升薪资，而上年同期的比例仅有19%。

杜克大学与CFO杂志最近共同对企业财务长进行一项调查，结果显示，美国企业在第二季预料未来12个月将上调薪资3%。CFO杂志去年调查时，受访者所预计的加薪幅度为2.5%。

有些经济学家也主张，婴儿潮一代的退休潮，使得平均时薪在衡量薪资压力时较不那么可靠。婴儿潮一代的多数人平均时薪较高，而他们退休后的职缺大多数由较低薪的大学毕业生递补。

在这些经济专家的眼中，人口结构的变化，使得平均时薪的代表性已不能和过去几次的经济复苏相比。

“我不确定(美联储官员)用来衡量薪资增加适度的那把尺子是否公正，他们可能是以过去的周期当做参照标准，”Stone & McCarthy Research Associates分析师说，“如果真是如此，那么可能导致维持超宽松政策的时间过长。”(完)

(编译 石冠兰/李婷仪 审校 田建华/高琦)

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