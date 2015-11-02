一周焦点：美联储12月能否升息 关键在于非农就业数据

资料图片：2014年1月在华盛顿召开的一场招聘会，图为参会的退休军人和军人家属。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透法兰克福10月30日 - 下周将公布的美国非农就业数据，可能是美联储是否进行2006年12月以来首次升息的关键，如果升息，将暗示美联储计划结束美元资金近乎零成本的时代。

如果美联储升息，影响将远远波及境外，可能增加新兴市场以美元举债者的借款成本，推动美元兑主要货币上涨，并引发全球投资资金的重新配置。

美联储本周明确将12月升息提上日程，投资者将详尽分析下周五公布的就业数据，以判断升息的机率。

路透调查访问的分析师们平均预测，10月增加18万个非农就业岗位，平均时薪增长0.20%。

“如果非农就业岗位增加17.5万或18万个，平均时薪增长0.3%，这将大大增加美联储12月升息的机率，”Berenberg驻纽约分析师Mickey Levy表示。

汇丰的分析师也表示，如果10月和11月的平均非农就业岗位增幅超过15万个，这足以让美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数官员考虑升息。

CME集团编纂的数据显示，金融市场价格显示，预期美联储12月16日将利率由当前0.125%升息至0.25%甚至0.50%的机率为50%。

美国就业市场的状况并不是美联储唯一担忧的因素，联储9月维持利率不变时曾明确提及海外的“不确定性”。

虽然美联储在10月的政策声明中不再提及这个因素，但中国等新兴市场增长下滑与油价下跌，已经打击了美国的制造业者。

周一将公布的调查数据料显示，美国10月制造业活动原地踏步，较前月进一步丧失动能。

这部分反映出中国经济的疲软。周一稍早中国财新公布的调查数据料显示，制造业活动连续第八个月萎缩。

周二公布的另一项调查数据料显示，美国非制造业活动增长稳健，虽然增速略低于9月。

“美国企业可能面临一些不利因素，尤其是制造业者，但服务业表现不错，”M.M. Warburg分析师Matthias Thiel表示。“但就业市场的表现足以让美国升息。”

**欧洲**

在大西洋对岸的欧洲，加息看起来仍然非常遥远。

英国央行(BOE)预计在周四维持利率不变，货币政策委员会中预计只有一位委员支持从当前的0.50%上调利率。

BOE料将下调增长和通胀率预估。继建筑业增长大幅下滑后，7-9月当季英国经济复苏的步伐慢于预期，这暗示两年多来相对较快的经济增长可能进入尾声。

英国最新GDP数据出炉前公布的路透调查显示，BOE在明年第二季之前可能不会升息，而且绝不会先于美联储升息。

意大利裕信银行(UniCredit)的分析师们预计，如果美联储12月升息，可能为BOE提早升息扫清一道障碍，前提是英国薪资增长。他们还预计，BOE的会议记录将表现出强硬语调。

“我们预计最重要的信息将是，金融市场推迟升息预期的程度太过火，”裕信银行的分析师在报告中写道。

“由于美联储12月升息的机率偏高，我们预计BOE不久之后也会升息，可能在明年2月。”

欧元区方面，10月生产者物价指数预计进一步下滑，这将强化欧洲央行(ECB)进一步推出刺激政策的预期。

制造业和服务业调查数据的终值，料将确认该地区经济温和扩张。(完)