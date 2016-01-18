焦点：市场挫跌令升息前景黯淡 美联储政策方向或将逆转

图为带有欧元货币符号投影的百元面值美元纸币。 REUTERS/Sergio Perez

路透伦敦1月15日 - 金融市场今年以有史以来最糟糕的情况开局，令交易员和分析师重新思考全球货币政策前景；有人预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快逆转上月开启的升息进程。

美联储12月16日展开近10年来的首次升息，相信经济最终已摆脱2007-08年金融危机的阴霾。

但随后，对中国股、汇市的担忧引起剧震，全球股市蒸发数以万亿计美元；中国经济放缓已加深了人们对美国经济成长稳健性的担忧。

利率期货交易员已经推迟对美联储再次升息时点的预期，而本周，几家大型银行也将2016年英国央行、欧洲央行和加拿大央行的政策前景朝更为温和的方向修正。

“市场对利率形势的判断可能很快就会发生变化，对此不应估计不足。如果今年以来的情况再持续一个月，那么利率前景就真的要变了，”标准银行的10国集团(G10)策略部门主管Steve Barrow表示。

美联储在宣布“开始调升利率”时曾明确表示，基本上预期今年会再升息四次。联储官员在最近的讲话中也呼应了这一观点。

最新的路透调查中，120名受访分析师预期联邦基金利率到年底将达到1.00-1.25%，2017年还会进一步上调。目前利率水准为0.25-0.50%。

但美国利率期货市场走势表明，市场对今年升息两次的预期也仅仅是勉强消化。10年期美国公债收益率更是跌破2%，而在上个月联储升息后报2.30%。

对美联储政策转向时间的预期尚未在市场走势中得到反映；根据此前被迫逆转升息周期的瑞典、澳洲和欧洲央行的经验判断，美联储应该不会等到最后一刻再行动。

这三家央行在2008年金融危机过后都曾调升利率，但目前的利率水平均处于历史低位，瑞典利率甚至为负。

“市场不相信美联储。在联储12月升息时我曾说过这是个错误，并认为其下次行动有50%的可能性是降息，”新罕布什尔州达特茅斯学院经济学教授David Blanchflower说。他曾担任英国央行官员。

“美联储可能在9月会议上降息，但若市场继续大跌也可能会更早。”

根据美银美林的数据，今年前九个交易日中，全球股市市值已蒸发大约5.7万亿(兆)美元。

**面临压力**

纽约德意志银行的首席美国经济学家Joe Lavorgna表示，在过去60年里有过12个紧缩周期；每次平均持续24个月，联邦基金利率上升531个基点。

全球各经济体仍因金融危机而伤痕累累。这场危机促使美联储把资产负债表扩大了4万亿美元，保持近零利率将近七年之久。

摩根大通等几家银行本周把英国央行首次升息的预期时间推后到2016年底，预测欧洲央行进一步放宽政策，并预测加拿大央行下周降息。

对于那些想知道美国利率市场何时可能反转的人来说，可以看看瑞典、欧元区和澳洲市场在最近货币政策转变前后的走势。

经过一年的升息之后，到2011年7月，瑞典央行把利率从0.25%升至了2%，利率预期指标--三个月隔夜利率交换最高升至2.25%，暗示未来政策将进一步紧缩。但实际情况是，该央行2011年稍晚的时候开始降息，随后利率预期持续四年下降。

澳洲央行2009年稍晚开始从3.00%升息，一年后达到4.75%。

澳洲利率期货在2011年8月首次反映出降息预期，上涨25基点至95.50。但随后很快回落，到10月底澳洲央行开始降息的时候才真正上涨。

利率期货合约价格上扬，意味着实际利率料下降。

与此同时，欧洲央行2011年初将利率从1%上调，并在当年晚些时候调升至1.5%，但由于欧债危机升级，几个月之后又开始降息。

欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货价格在2011年7-9月间一度上升0.4%，暗示交易商的押注发生转变，不过之后迅速回落，到当年欧洲央行开始降息后，才明确上升。

分析师表示，利率期货曲线顶多只能显现大致走向。

追踪美联储的市场，其流动性高于追踪瑞典与澳洲央行的市场。而美联储知道自己作为全球最大和最重要央行的责任，已有一段时间没有令人意外的举动。

利率期货合约显示，目前预期美联储下步举措是升息的押注为2014年底来最多，但全球市场持续动荡，可能使得美联储身不由己。(完)