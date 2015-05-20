焦点：美联储官员认为6月不大可能升息--会议记录

路透华盛顿5月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

美联储就疲弱的消费者支出等一连串令人失望的数据，是意味着暂时下降还是持续较长的减速进行了辩论，大多数与会官员认同美国经济成长在首季大幅放缓后将加速，就业市场状况将改善。

最近出炉的官方数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)仅增长0.2%。

美联储4月28-29日政策会议记录还凸显联储在升息时努力避免市场波动，同时对于升息时机坚持逐次会议调整指引的做法的难度。

由于不确定性升高且出现经济疲软的迹象，会议记录表明联储官员将升息时间推后到今年更晚的时候。

“不过，多位与会委员认为，6月获得的数据可能不足以证明升息的条件已经满足，”会议记录称。

会议记录公布后，美国公债价格基本持平，短期利率期货和通胀保值公债(TIPS)的均衡通胀率持坚，股市亦变动不大。

美联储官员还表现出几种担忧，包括对油价下跌刺激消费支出的幅度并不像原先期望的大而感到失望。他们还提到中国和希腊的经济疑虑。

美联储主席叶伦本月稍早谈到的债券市场走势，也让他们感到困扰。会议记录显示，央行官员认为债市目前震荡加剧归因于高频交易、经纪交易商持有的债券减少，以及债券基金资产规模庞大。

为避免长期债券利率出现破坏性飙升，美联储官员讨论了是否应该在会后交流中给出升息预期。但多数官员表示，目前最好还是保持逐次会议调整的政策。

在接近升息的关头，美联储仍不忘2013年的“减债恐慌”的教训。当时美联储暗示可能会缩减购债规模，导致新兴市场货币和股市集体跳水。

**叶伦周五讲话**

此次记录基本是对美联储4月政策声明的反映，指出了经济的疲软状态，但解释称，增长放缓部分归因于恶劣天气和美国港口罢工等临时性因素。

投资者接下来将关注叶伦在周五的讲话，以解读叶伦是相信经济复归成长轨道，还是认同疲弱的数据显示的状况。

路透调查访问的62名分析师中，有50人预期美联储将在第三季升息。联储官员多数还坚持着此前的说法，即该央行将在每次会议上都仔细审视数据和资产情况，考虑是否应升息，并且暗示9月可能实施首次升息。

近期美元回落且油价上涨，在会议记录中都得到关注。美元走软和能源成本上扬是推升通胀，并促使美联储升息的关键因素。

美联储已反复表示，不会急于升息，直到其“有理由相信”物价涨幅正升向2%的目标。周三发布的会议记录指出，基于市场的通胀指标虽然依然偏低，但已有小幅上升。(完)

(编译/审校 杜明霞/徐文焰/刘秀红/王丽鑫/龚芳)

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