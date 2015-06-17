焦点：升息周期日益临近 美联储权衡表现不一的经济数据

路透华盛顿6月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在召开会议，升息的可能性仍存在，但最核心的问题已经不同：2015年最糟糕的时期是否已经过去？

鉴于美国第一季经济出现萎缩，美联储官员曾暗示本周不会升息。但他们必须要判断，近期就业、薪资和消费者支出数据的好转表现，是否说明之前的经济颓势已经过去，从而为今年稍晚的升息--甚至不只一次升息--扫清道路。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于美东时间周三下午2点(1800GMT)公布政策声明，明确表述政策制定者对4月份上次会议以来经济运行情况的看法，特别是就业市场是否在持续走强。

但这次公布的美联储个别决策官员经济预测值，也同样重要，这些预测值将强烈预示，究竟美联储今年只打算升息一次，还是两次--这是市场和各界评估美联储政策转入升息框架程度的最重要关键。

“6月...会议发出的信号将尤为重要，”高盛分析师Kris Dawsey在本周的报告中写道，“最重要的讯息”是今年9月将开始升息，并且年底之前可能会再次升息。

在政策声明和新的经济预估公布后，美联储主席叶伦将召开每季一次的新闻发布会。

这将是2007-2009年金融危机以来，首次不受制于“前瞻性指引”的政策会议。“前瞻性指引”是指维持低利率的开放式承诺，以对抗“大萧条”以来最严重的经济下滑。

但这并不意味着会议结果不够清晰。

为了避免将近10年来的首次升息冲垮全球市场，美联储官员说过，在不再做出承诺的情况下，他们计划尽可能清楚地传递其意图。

从这点来看，6月升息基本无望。叶伦只是说可能在今年某时升息，而且其他美联储官员显得很谨慎，认为美国经济仍面临一些风险。

但Northern Trust的首席分析师Carl Tannenbaum认为，最近公布的数据较为强劲，使得9月升息“非常非常可能”。他说，“联储将要面临的真正挑战，是启动一项能在三个月内松动土壤的计划”，为升息做好准备。

**关注点阵图**

美联储的会后声明缩短至只有五段，并清除了所有危机时期的语言，这可能使美联储官员的个人预估及相关的“点阵图”更令人关注。每名官员将对年底时目标利率将处于什么水准做出预测。

但这些预估值是17位决策者在匿名情况下，使用17套假设条件来判断利率在某个时间应该在什么水平。因此，这样的点阵图与其说是对利率水平的预估，还不如说是透露了每位决策者对适宜政策路径的个人判断。

对某些人来说，这是一个评估美联储立场的不太牢靠的根据。

“从现代央行的标准来看，这是一个非常糟糕的沟通手段，”美国银行分析师Ethan Harris说。“它们各自的假设条件都不相同，从本质上说没有一致性，是一堆数字的杂烩。”

但在缺乏有代表性预测的情况下，点阵图也算是美联储提供政策信息的主要来源之一。

截止4月，联邦基金利率预估中值为0.625%，暗示年底前利率将有两次调升，每次升息幅度为0.25个百分点。如果周三公布新预估时该预估中值保持不变，也就是说美联储在今年余下四次会议上将会有两次升息--首次升息时间可能固定在9月。

如果预估中值仍为0.625%，“则相当明显地表明，美联储9月升息的可能性很大，”Cornerstone Macro的分析师在FOMC会议预测中写道。

投资者对于美联储升息意向还是采取略为保守的看法。根据对芝加哥商业交易所集团(CME Group)联邦基金利率期货合约的分析，目前来看升息估计在12月，不过10月升息的可能性也接近五五开。(完)

(编译 王颖/张涛/郑茵 审校 王丽鑫/蔡美珍/张荻)

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