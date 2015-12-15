焦点：美联储会议在即 危机时期政策料将退出历史舞台

路透华盛顿12月15日 - 灾难性衰退后的八年，开启了美国宽松货币政策时代，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二开始的为期两天的政策会议，料将让货币政策转向，在经济日趋正常的情况下升息。

美联储将在周三1900GMT公布政策决定，市场预计其将“升息”25个基点，来到0.25-0.50%区间。之后，美联储主席叶伦将在新闻会上阐明联储最新政策声明。

市场周二对美联储即将可能出现的历史性转变做出正面反应。美股上涨约1%，债券收益率(殖利率)上升，分析师称市场已经为此做了好几周的准备，倘若美联储最终意外决定不升息，则将产生更具破坏力的影响。

“鉴于(美联储)一直以来所发出的信号，如果最终并未行动，则将损害其信誉，”美国前财长萨默斯周二在其网站上发表评论称。他对目前是否有必要升息持怀疑态度。

升息之举将使得美联储有别于日本、欧洲、中国等国的央行，后几个全都忙着刺激经济成长。

美联储即使周三升息，美国的货币政策仍极度宽松，美联储官员暗示他们将在这之后审慎行动，好让经济复苏不疾不徐。

市场和分析师将把焦点放在美联储声明稿中所使用的措辞，他们将如何为升息辩解，以及如何评估第二次及后续举措的时间点。

道明证券(TD Securities)分析师表示，他们预期该声明稿及决策者最新的经济预测将会采取鹰派倾向，即强调每次会议都有“活生生的”升息可能性。

截至9月，美联储官员预期明年或许会升息四次。

“声明...应该会相对强硬。美联储想展现自信，”分析称。

虽然美联储的首次行动预计会较为温和，但仍令人忧心忡忡。

在未来几日，美联储将必须证明，管理利率的一套新工具将如预期般奏效；观察美国利率上升如何影响国内以及全球金融环境；希望疲弱的全球需求与大宗商品价格，不会导致全面通缩并迫使联储走回头路。

美联储升息之后，需要看到明年美国经济继续增长，失业率继续保持在低位，并且最令人担忧的通胀率也能上升；这样外界才会认为美联储取得了成功。

虽然联储官员反覆谈到目前的情况不同寻常，且经济基本面有变，但还是把希望放在了非常传统的因素上，即美国消费者在低失业率和薪资开始上升的鼓舞下，将以近期的强劲势头持续花钱。

“美国消费者热情高涨，一切因素都有利...难怪他们信心十足，”Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)表示。

关于让利率掉头上行，美联储已经酝酿了数月之久。

叶伦领导下的美联储小心翼翼地从政策声明中剔除了未来可能维持低利率的多数承诺，并结束了危机时期推出的资产购买计划。

随着今年失业率平稳下降，危机时期政策继续存在的理由逐渐减少，决策官员感觉到他们可以在强硬派所追求的提高利率以及后续的缓步加息之间取得平衡。

不过大家的观点也并不完全一致。部分美联储决策官员曾表示他们担心全球经济过于疲软，美联储仅凭一己之力恐怕难以让危机时期政策退出历史舞台。劳工组织周二表示，零星出现的就业和薪资增长总体而言依然过于疲弱，难以经受金融环境收紧的考验。

“因为通胀刚有上升苗头，我们就认为如今经济增长步伐过快以致需要为其减速，这是没有道理的，”Economic Policy Institute的研究主管Josh Bivens在呼吁美联储不要加息时如是说。

“当前失业率下降推动薪资和物价增长的确是好事；不过目前薪资和物价增长速度显然还太过缓慢。”(完)