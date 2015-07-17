焦点：美联储货币政策是跟不上形势 还是操之过急？ 两者皆非

(本文选自Macroscope博客的即时观点。以下内容仅代表作者观点)

撰稿 Ross Finley 编译 戴素萍/郑茵/孙茉莉/张若琪

路透7月17日 - 随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)益发接近近十年来的首次升息，抨击者正在两大阵营中选边站。

抨击者有两派看法，一派认为美联储会无可救药地跟不上形势，并将与有如脱疆野马般的通胀博斗；另一派认为美联储看来会操之过急，急欲让利率回到所谓的正常水准，应该要等到今年稍晚或明年再升息。

美联储最不想要做的事就是起步失误。

通过一份衡量部分最基本但至关重要的经济变量所构成的简单图表，便可看出许多端倪。

一周初请失业金人数已降至低位，上次触及这些低位是在1990年代末期股市泡沫所带动的荣景期间。它们甚至比不动产泡沫高峰时期所触及的低位还低。在不动产泡沫破裂后，迎来的则是自大萧条时代后的最严重全球金融危机及经济衰退。

图表：美国请领失业金人数、失业率及美联储基金利率(http://link.reuters.com/rys25w)

区别在于，以往这种时候，联邦基金利率不是在高点，就是在高点附近。

为什么这种简单对比会有意义？申请失业金的人数是最可靠的指标之一，因为它统计的是提出申请的具体人数，而不是针对就业市场的代表性调查。只有在就业市场人员流动正常，而劳动力人口增长微弱的经济体当中，申请数量才会如此之低。

可以想见，失业金申请人数处于低位，通常预示着经济衰退已经为期不远。央行官员一般会未雨绸缪，及早将利率从高点调降，过去30年的图表所显示的正是这样的情况。

一周初请失业金人数在6月中旬触及26.8万人的低点，随后逐步回升至28.1万。失业率跌至5.3%，但最近几个月下降步伐有所放慢，暗示劳动力市场的改善可能正在消逝。目前失业率不断接近过去的低点，以往当这些低点出现后，就会有一段时期的失业上升并伴有降息随之而来。

仅仅根据以往经验，很难看得出来为什么美联储没有在很久以前开始升息。事实上，当前这样的申请失业金人数暗示，我们距离扩张结束要比距离扩张开始近得多。在正常时期，现在利率应该已经在高点附近了。

不过一场金融危机改变了一切。

雷曼兄弟倒闭拖累经济陷入低迷后，美联储不止降息至近于零，而且过去十年来有一半的时间在大举购买政府和抵押债券，增持超过价值约3.5万亿美元的证券。

因此过去25年来不仅政策高峰逐渐走下坡，此刻，在资产负债表膨胀之际，利率仍徘徊于低谷。

利率缘何还不上调，主要原因众所周知。

通胀率非常低，这是全球共存的现象，央行官员还不必太过担心通胀率会突然飙升且高企。

约一年前，油价开始了史上少见的重挫，虽随后温和反弹，但亦将一些主要经济体带入通缩。

大宗商品价格疲态再现，暗示全球需求并未明显回暖。许多人对官方数据显示中国经济增长根本未放缓感到质疑。中国是全球最大的原油采购国。中国央行今年以来已三度降息，而通胀率仅有1.4%。

所以就此来看，美联储升息，无论看似多迟采取行动，似乎都与世界上其他地方步调不一。

即便是和美国关系最密切的贸易伙伴--加拿大，其央行也刚刚意外降息至0.5%，为今年第二度降息。

无论美联储何时真的开始一连串升息--展开其他央行从未顺利成功执行的脱离零利率和量化宽松行动--美联储主席叶伦都已表明，她认为美联储没有落后于形势，不管是有意推迟行动以确保经济强劲复苏，还是无心为之。

“确实，在首次调升联邦基金利率后，货币政策立场可能仍将有相当一段时间维持高度宽松，以支持经济继续朝充分就业和2%通胀目标推进，”叶伦周三对国会表示。

如果申请失业金人数的当前情况可作为指引的话，美联储的行动或已显迟。(完)

(译文审校 高琦/艾茂林/李婷仪/王兴亚)

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