综述：美联储暂不升息后 叶伦面临政策方向质疑

路透纽约/亚特兰大9月21日 - 作为美国联邦储备委员会(美联储/FED)对外界的主要沟通者，叶伦正面临来自同僚和全球投资者越来越大的压力，要阐明这家全球最大央行的走向，以及它是如何做决策的。

这些呼声来自她的政策反对者，如圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德，及持比较中立立场的亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特，以及声称对美联储方向感到困惑的市场分析师和投资者。

这也许是对叶伦最大的考验。目前委员会内分歧较大，一部分人感觉美国经济复苏力道已足够强劲可以升息；而另外一部分人则感觉疲弱的全球经济可能会削弱美国经济成长和复苏。

除了上周的新闻发布会，叶伦最近几周基本未在公开场合露面，她一直将精力集中于上周四的演讲，希望在演讲中表达她在这场辩论中的立场。

期间，分析师和投资者坚持认为，美联储行为方式似乎自相矛盾--说是市场不应影响货币政策，却又对市场做出反应；宣布政策依赖于数据，后来却又说5.1%的失业率水平还不够低。

“这将是一次考验，”在美联储初期的相对融洽过后，“这或许是她所面临的最大一次考验，”美联储前研究主管David Stockton说。

此事事关全球。若美联储行动时机不当，有可能看到，在全球经济放缓之际美国利率却在上升，从而引发进一步的全球性减速，因投资者针对美联储的行动进行调整，或许会将资本撤出新兴市场。

虽说从谨慎角度出发，不宜当面批评叶伦，她入主美联储的18个月中十分重视委员们的意见统一，并集思广益征求有关经济的看法，但大家似乎普遍认为，美联储在最近几个月加重了市场的不稳定性，这种不稳定性导致美联储上周推迟加息。

“我并不认为我们与市场之间陷入负面反馈循环，”洛克哈特周一表示。但“有关(联邦公开市场委员会)政策意图的不确定性加剧了整体不确定环境，从而催生了8月中旬的动荡...我所在的意见一方希望委员会继续优化自己的沟通方式，特别是在目前阶段。”

**某些数据重要程度更高**

尽管美联储声称自己的决策取决于数据，但每位委员是否对同一项数据都有同样的重视程度，或者说对美联储在就业和通胀目标方面的双重使命都同等的重视，这一点并不清楚。洛克哈特表示，如果美联储拿出一种普遍认同的“反应机制”说明升息所需的条件，就可将问题明确下来。

布拉德则更近一步，周一他罕见地在电视上要求美国前财长萨默斯等人真正停止公开反对升息并混淆美联储言论的做法。

这种混淆加之叶伦上周在记者会上的谨慎论调，令投资者将升息时间预期推后至明年，尽管美联储预估显示，联储内17名官员中的13位都预计将在今年升息。

叶伦定周四在麻萨诸塞州Amherst发表演讲，届时可能需要重新传达政策讯息。

“我会认为她将尝试以某种方式澄清一些事实，因为他们不可能意识不到存在的问题，”曾任职美联储的Roberto Perli说。他现在是Cornerstone Macro的合伙人。

美联储周四暂缓实施近10年来的首次升息，因为中国和其他地区带来风险，而且强势美元和大宗商品走势疲软对美国通胀形势构成下行压力。

虽然本次政策决定几乎获得一致通过，但布拉德等几位强硬派官员目前在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权，而且美联储官员周末发表的言论暗示两派观点仍势均力敌。

根据预期，在主张今年加息的13名联储官员中，有七人只希望加息一次，还有六人认为应升息两次以上。这凸显出联储内部有时也会出现意见分歧。(完)