焦点：美联储料仍坚持今年升息的计划 叶伦讲话受到重点关注

路透纽约5月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)现任和前任官员表示，联储可能会坚持在今年稍晚升息的计划；而在达成就业与通胀目标方面的进展，则有助于缓和对经济最近疲态的担忧。

美联储主席叶伦周五将就经济前景发表讲话，她料将承认经济在近期的迟滞表现，包括在今年最初几个月几近停滞不前。

但她也很有可能会重申美联储一贯的论调，即经济在经历暂时的挫折后表现应会改善，并且强调就业增长稳健，从而令美联储仍有望实施近10年来的首次升息。

对美联储现任和前任官员的采访表明，决策者并不需要更多证据说明，经济能够承受住9月温和升息的影响。在很长时间以来，9月都被视为合理的升息时机。

尽管第一季经济放缓，但“就业面未遭受严重破坏，通胀情况似乎也在很好地控制之下，”波士顿联邦储备银行高级政策顾问Jeffrey Fuhrer称。该行持偏温和立场。

普林斯顿大学经济学教授、美联储前副主席布兰德称，结合经济可能低位运行、对引发金融不稳定性的担忧及美联储一直暗示2015年升息的事实分析，美联储至少会迈出减少货币刺激的第一步。

“如果美联储在9月或12月升息25个基点，然后停下脚步静观其效，我一点也不感到意外，”布兰德称。

美联储自2008年以来一直将利率维持在近零水平，购债规模达3.5万亿(兆)美元，旨在将经济从衰退中拉出来，经济最低迷时期的失业率曾高达10%。

目前的失业率已下降近一半，接近充分就业时的估值，今年至今月度就业人口增幅平均为194,000人。周四的请领失业金人口数据凸显了劳动力市场的力道。

虽然通胀率仍低于目标，但油价脱离低位且美元汇率已从3月高点回落，应会支撑美国国内物价。

当然，冬季严寒、美元走强、港口劳资纠纷以及能源产业削减支出，可能导致经济在第一季实际上呈现萎缩，虽然初步数据显示该季经济增长环比年率为0.2%。消费支出和企业投资意外低迷、以及贸易逆差扩大，引发美联储可能推迟升息到明年某个时候的疑虑，让经济仍存在一些隐忧。

纽约联邦储备银行进行的一项调查显示，多数初级交易商仍预期联储将在今年升息，不过升息时间预期已经推迟到9月和12月；而在2月的前次调查中，还有近三分之一的交易商预期6月升息。

**就业持续增长**

叶伦曾表示，希望在升息前“有理由相信”通胀能够升向2%的目标，但通胀明显加速并非升息的先决条件。

美联储本周公布的4月会议记录显示，多数联储官员预期通胀将在中期内升至目标水平，部分归功于油价反弹。

“美国这样做的理由之一是...大家普遍认为通胀将逐步回升，而且重要的是，我们并没有看到(通胀率)下滑，”克利夫兰联储前任政策主管Mark Sniderman表示。

“我们似乎并不用担心通胀率回落至1%，”他说。

决策层强调，他们在寻求就业持续增长，以确保薪资继续上升。美国过去12个月的月均就业岗位增幅为24.9万个，与20世纪80年代以来美联储前四个政策紧缩周期之前的就业表现相符。

叶伦已明确表示，在经济经历过大萧条时期以来最严重的混乱局面后，她宁可在过长时间内保持宽松政策，以期让更多人回到工作岗位。叶伦于周五1700GMT将在Providence发表的演讲中或将澄清，她是否已开始认为，目前经济局面良好，很快将有必要升息。

“我认为美联储很可能将在今年的某个时候开始行动，即便立场更偏温和的央行官员可能愿意、甚至是期望小步前进，”里奇蒙联邦储备银行前总裁布洛德斯指出。“我认为当前的数据尚不足以改变这种预期。”(完)

(编译 徐文焰/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。