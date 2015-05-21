焦点：美联储料仍坚持今年升息的计划 叶伦讲话受到重点关注

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透纽约5月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)现任和前任官员表示，联储可能会坚持在今年稍晚升息的计划；而在达成就业与通胀目标方面的进展，则有助于缓和对经济最近疲态的担忧。
美联储主席叶伦周五将就经济前景发表讲话，她料将承认经济在近期的迟滞表现，包括在今年最初几个月几近停滞不前。
但她也很有可能会重申美联储一贯的论调，即经济在经历暂时的挫折后表现应会改善，并且强调就业增长稳健，从而令美联储仍有望实施近10年来的首次升息。
对美联储现任和前任官员的采访表明，决策者并不需要更多证据说明，经济能够承受住9月温和升息的影响。在很长时间以来，9月都被视为合理的升息时机。
尽管第一季经济放缓，但“就业面未遭受严重破坏，通胀情况似乎也在很好地控制之下，”波士顿联邦储备银行高级政策顾问Jeffrey Fuhrer称。该行持偏温和立场。
普林斯顿大学经济学教授、美联储前副主席布兰德称，结合经济可能低位运行、对引发金融不稳定性的担忧及美联储一直暗示2015年升息的事实分析，美联储至少会迈出减少货币刺激的第一步。
“如果美联储在9月或12月升息25个基点，然后停下脚步静观其效，我一点也不感到意外，”布兰德称。
美联储自2008年以来一直将利率维持在近零水平，购债规模达3.5万亿(兆)美元，旨在将经济从衰退中拉出来，经济最低迷时期的失业率曾高达10%。
目前的失业率已下降近一半，接近充分就业时的估值，今年至今月度就业人口增幅平均为194,000人。周四的请领失业金人口数据凸显了劳动力市场的力道。
虽然通胀率仍低于目标，但油价脱离低位且美元汇率已从3月高点回落，应会支撑美国国内物价。
当然，冬季严寒、美元走强、港口劳资纠纷以及能源产业削减支出，可能导致经济在第一季实际上呈现萎缩，虽然初步数据显示该季经济增长环比年率为0.2%。消费支出和企业投资意外低迷、以及贸易逆差扩大，引发美联储可能推迟升息到明年某个时候的疑虑，让经济仍存在一些隐忧。
纽约联邦储备银行进行的一项调查显示，多数初级交易商仍预期联储将在今年升息，不过升息时间预期已经推迟到9月和12月；而在2月的前次调查中，还有近三分之一的交易商预期6月升息。
**就业持续增长**
叶伦曾表示，希望在升息前“有理由相信”通胀能够升向2%的目标，但通胀明显加速并非升息的先决条件。
美联储本周公布的4月会议记录显示，多数联储官员预期通胀将在中期内升至目标水平，部分归功于油价反弹。
“美国这样做的理由之一是...大家普遍认为通胀将逐步回升，而且重要的是，我们并没有看到(通胀率)下滑，”克利夫兰联储前任政策主管Mark Sniderman表示。
“我们似乎并不用担心通胀率回落至1%，”他说。
决策层强调，他们在寻求就业持续增长，以确保薪资继续上升。美国过去12个月的月均就业岗位增幅为24.9万个，与20世纪80年代以来美联储前四个政策紧缩周期之前的就业表现相符。
叶伦已明确表示，在经济经历过大萧条时期以来最严重的混乱局面后，她宁可在过长时间内保持宽松政策，以期让更多人回到工作岗位。叶伦于周五1700GMT将在Providence发表的演讲中或将澄清，她是否已开始认为，目前经济局面良好，很快将有必要升息。
“我认为美联储很可能将在今年的某个时候开始行动，即便立场更偏温和的央行官员可能愿意、甚至是期望小步前进，”里奇蒙联邦储备银行前总裁布洛德斯指出。“我认为当前的数据尚不足以改变这种预期。”(完)
(编译 徐文焰/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。